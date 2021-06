A Csallóköz és a Szigetköz legjava

Illatmúzeum, és gyógynövény gyorstalpaló tanfolyam Pannonhalmán, csónaktúra a Duna ágrendszerében, állatsimogatás az állatkertben, mediterrán életérzés Győrben, csobbanás Dunaszerdahelyen, tavirózsa virágzás Dunatőkésen, tigrisetetés, és gokartozás Dióspatonyban, multikulturális séta Somorján, szakrális emlékek Bacsfán. A régiók adottságainak köszönhetően két nap alatt számos élménnyel gazdagodhattak a látogatók. Ahogy Németh Tamás Zoltán, az Arrabona Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) igazgatója elmondta, egy kirakattúrát szerveztek, amelyen csakúgy, mint a Csallóközben, a Szigetközben is a térség legjavát mutatták be. Az Arrabona EGTC és a Csallóközi Területi Idegenforgalmi Szövetség tavaly indult együttműködése által egy sikeres határon átnyúló projekt keretében húsz túraútvonalat fejlesztettek ki, tízet a Csallóközben, tízet a Szigetközben. Ezek a Cultractive térségi adatbázisában is megtalálhatók, ahol saját túrát is tervezhetnek az ide készülők. „A Cultractive az első olyan térségi adatbázis, amelyben összefoglaljuk a látnivalókat, programokat és rendezvényeket.

Magyarországon komoly szakmai támogatottságot élvez a határon átnyúló desztináció kialakítása” – mondta a szigetközi és a csallóközi idegenforgalmi szervezetek együttműködéséről Németh Tamás.

A Szigetközhöz hasonlóan a Csallóközben sem egy túrát jártak be a résztvevők, hanem inkább élményeket kínáltak a szakmai közönségnek.

„A turisták számára legérdekesebb, számunkra pedig a legértékesebb célpontokat mutattuk be.

Élményeket akartunk nyújtani, amelyeket tovább lehet adni a közösségnek, gokartozhattak a látogatók, a Malkia parkban pedig láthattuk, hogy hogyan etetik a nagymacskákat. Hónapokkal ezelőtt megszólítottuk az utazási újságírókat, és bloggereket, akik tájékoztathatják a nyilvánosságot a régió programlehetőségeiről” – nyilatkozta lapunknak Koller Ingrid.

Nemcsak az élményekre vadászó turistáknak, hanem a helyieknek is hasznos lehet a határon átnyúló együttműködés. A két szomszédos térség többnapos aktív kikapcsolódási lehetőséget kínál a látogatóknak, akik a Cultractive honlapján is kiválaszthatják az úti célokat, és hamarosan a két régió rendezvényeiről is egy platformon tájékoztatnak majd.



Koller Ingrid elmondta, szerinte a határnyitás, és az enyhülő járványügyi korlátozások ellenére is előtérben marad a regionalitás, és inkább a belföldi, vagy közeli úti célokat választják majd a nyaralni vágyók. „Erre utal az is, hogy egyelőre nincs annyi külföldi, elsősorban cseh turista, mint ahányan tavaly érkeztek. A továbbiakban is szeretnénk megszólítani a hazai turistákat, de meg kell jegyezni, hogy a belföldi utazók hosszútávon nem tudják fenntartani a szegmenst” – jegyezte meg az igazgató.

A nyár folyamán lapunk hasábjain is bemutatjuk a megismert célpontokat, Pannonhalma látnivalóit, a héten átadott mosonmagyaróvári várat. Csónakból ismerhetik meg a Duna-menti Amazonas-t, vagyis a Szigetközi ágrendszerét. Győrt és Somorját is új oldaláról ismerhetik meg, ragadozókkal is eltölthetünk egy napot a Csallóközben, Bacsfán pedig a kegytemplomról és annak történetéről is beszámolunk a Barangolóban.