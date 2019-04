50 ezer eurót szavazhatunk meg az emlékművek felújítására

„A Csemadok országos irodája magyarországi állami támogatással nekilátott a pozsonyi Jeszenák-sírbolt részleges felújításának. A támogatás egy jelentős részét felemésztette a szükséges dokumentumok, engedélyek beszerzése. A munkák közben jelent meg az Általános Hitelbank (VÚB) idei, kulturális emlékek felújítására elnyerhető támogatás pályázati felhívása, ez esély a felújítás befejezésére” - tájékoztatott a szavazás kapcsán a Csemadok. Görföl Jenő a szövetség országos titkára lapunknak elmondta, bőven akad tennivaló az Kecske-kapui evangélikus temetőben található sírbolton. Néhány sílapon már olvashatatlan a felirat, de Jeszenák János sírját fel lehet újítani. A titkártól megtudtuk, hogy azokat is ide temették, akik hozzájárultak a sírbolt felépítéséhez. „Őszig biztos helyreállítjuk azt a részt, ahol koszorúzunk, de kérdéses, hogy mehetünk majd tovább, ez attól is függ, hogy mennyire nedvesek a falak” – folytatta Görföl Jenő. Október 6-án minden évben itt emlékeznek meg az aradi és a pozsonyi vértanúkról. Jeszenák Jánost az 1948-as forradalom egyik pozsonyi vértanúját 1949-ben végezték ki Pesten. A sírboltot Feigler Ignác tervezte, a falát carrarai márványból készült dombormű díszíti. A pozsonyi emlékhely mellett a Krasznahorkaváralján álló Andrássy-mauzóleum is versenyez a szavazatokért. A mauzóleumot a 20. század elején Gróf Andrássy Dénes építtette feleségének, Franciskának. A sugárzóan fehér épület külseje emlékeztet a ravennai Theodorik-mauzóleumra. A sírbolt díszes bronzajtóit két angyal őrzi.

Vasárnapig várják a szavazatokat a www.nadaciavub.sk honlapon. Az emlékmű kiválasztása és a telefonszámunk megadása után egy válaszüzenetben kapjuk meg az érvényes vokshoz szükséges kódot.