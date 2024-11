400 ezer eurót küldött egy nyugdíjas egy olajfúrótorony állítólagos főnökének

Az idős polgár összesen 404 795 eurót veszített, a pénzt állítólag egy ismeretlen „olajfúró-főnöknek” küldte, akivel hosszú távú kommunikációt folytatott. Az összegeket bankszámlákra utalta, de bitcoinon keresztül is küldött pénzt.



A rendőrség foglalkozik egy olyan esettel is, amelyben egy férfi közel 10 000 eurót veszített egy applikációval történő átverés miatt. Egy bitcoin befektetési csalással is foglalkoznak, amelyben az áldozat számláján 3700 euró mínusz keletkezett. Egy online bazáron keresztül történő árusítással kapcsolatos átverés ügyében is nyomoznak

„Legyen éber, ne bízzon ismeretlen személyekben, akik telefonon vagy elektronikus úton keresik meg, és olyan cselekedetekre kényszerítik, amelyeket nem tart helyesnek” - tette hozzá a szóvivő.