223 gyermeket írattak be a komáromi magyar alapiskolákba

A három magyar tannyelvű alap-iskolába és az egy egyházi alapiskolába összesen 223 gyermeket írattak be a szülők. A Jókai Mór Alapiskolába 49, az Eötvös Utcai Alapiskolába 78, a Munka Utcai Alapiskolába 66, a Marianum Egyházi Iskolaközpontba pedig 30 leendő kisdiákot írattak be. Nincs komolyabb eltérés, az iskolák nagyjából tartották az elmúlt évekre jellemző beiratkozási számokat, noha vannak látványos különbségek is.

A három szlovák alapiskola 158 diákkal számolhat ősztől. Legtöbben, összesen 56-an a Rozmaring Utcai Alapiskolát választották. Éppen a Rozmaring Utcai Alapiskolában megkétszereződtek a 2020-as beiratkozási adatok, tavaly ugyanis 26 kicsi szülei választották ezt az iskolát. A kis elsősök komáromi összlétszáma is folyamatosan növekszik. Míg 2017-ben 328 gyermek készült első osztályba, addig idén már 381 főről beszélhetünk.

Hasznos időpontok

A magyar iskolák közül, ahogy tavaly, úgy idén is az Eötvös utcára íratták be a legtöbb gyermeket. Ma-jer Péter igazgató lapunknak kifejtette, papíron 80 fővel számolhatnak, ugyanis vannak, akik csak törzs-iskolaként döntöttek az Eötvös iskola mellett, valójában Dél-Komáromba fognak járni, ezzel párhuzamosan pedig biztosan sor kerül majd halasztásokra is. Jelenleg úgy látja, szeptemberben 65 kis elsőst üdvözölhetnek, ez három párhuzamos osztály megnyitására ad lehetőséget. A beiratkozás margójára elmondta, nagyon hasznosnak tartják, az előzetes időpont-egyeztetésen alapuló rendszert. Majer Péter úgy látja, ezzel a járvány előtti időben szokásos tumultust is csökkenteni tudnák. „Akkor kijelöltünk két napot, jöttek a szülők a gyerekekkel, mindenki rohant. Igaz, hogy több helyszínen valósult meg a beiratkozás, de azért időben is tovább tartott. Már jeleztem is a városnak, hogy jövőre is adjunk időpontokat, mert nagyon jól működött a rendszerˮ – fejtette ki az igazgató. Összesen 16 óvodából érkeznek hozzájuk gyerekek.

Személyes kontaktus

Károlyi Szikonya Judit, a Munka Utcai Alapiskola igazgatója megkeresésünkre kiemelte, évről évre kiegyensúlyozottak a számaik. A beiratkozási folyamatot zökkenőmentesnek írta le. Az előre beküldött űrlapokat időben fel tudták dolgozni, s mire az adott szülő személyesen felkereste az iskolát, 10–15 perc alatt el tudták intézni a formaságokat. Ami viszont a folyamat pedagógiai oldalát illeti, az igazgató lényeges hiányosságokra hívta fel a figyelmet: „Nagyon nehéz úgy a felvételről dönteni, hogy nem látjuk a gyermeket. Vannak ugyebár szülők, akik halasztást kérnek. Annak idején, amikor el tudták hozni hozzánk a gyermeküket, a kérést a pedagógusaink is alá tudták támasztani, esetleg buzdították a szülőt, hogy próbálják meg mégis az iskolakezdést.ˮ