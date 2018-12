200 új munkahelyet ígér a skandináviai Visma

A kassai központ beindítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Nils Vold, a Visma vállalkozási részlegének igazgatója, Pavol Miroššay, a számítástechnikai vállalatokat összekötő Košice IT Valley társulat vezérigazgatója, illetve Oto Pisoň, a szlovák beruházási és kereskedelmi ügynökség (SARIO) munkatársa is jelen volt. Miroššay elmondása szerint a SARIO-val kötött együttműködés lassan, de biztosan meghozza gyümölcsét. „Azért is örülünk annyira, mert egy teljesen új típusú cég érkezik Kassára. A vállalatnak saját termékei vannak. Mivel a régióban működő IT vállalatok többsége más cégek termékein dolgozik, úgy gondoljuk, ezzel a céggel karöltve tehetséges szakembereket hozhatunk a térségbe” – mondta a sajtótájékoztatón Miroššay. A cég vállalkozói részlegének igazgatója elmondta, a Visma globálisan évente átlagosan 30 százalékkal növekszik, és a világ tíz legnagyobb és legsikeresebb IT vállalata közé tartozik. „Jelenleg 16 fejlesztési központunk van a világ számos pontján, beleértve Magyarországot, Lengyelországot és Olaszországot. Ezekben a központokban összesen több mint 8000 embert alkalmazunk. A terjeszkedéshez további emberekre van szükség. A következő központot azért szeretnénk Szlovákiában létrehozni, mert nagyon jó helyen fekszik Európában, kitűnő IT rendszere van, gazdaságilag stabil, és nem utolsó sorban több olyan országgal is szomszédos, ahol már jó ideje működünk” – nyilatkozta Vold. „Természetesen nem csak a kassai IT Valley társulással, hanem a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetemmel és a megyei önkormányzattal is szeretnénk együttműködni. Bízunk benne, hogy rövid időn belül kialakítjuk a csapatot, és már a jövőre beindíthatjuk a központot” – mondta Vold. A vállalat olyan körülményeket szeretne kialakítani alkalmazottai számára, hogy az IT szakmában elhelyezkedni akaróknak ne kelljen más városokba vagy külföldre utazniuk, sőt az innen elköltözött szakembereket is visszacsalogatnák. Az 1996-ban, Norvégiában megalapított cég elsősorban mesterséges intelligenciával és felhő (cloud – a szerk. megj.) alapú rendszerek gyártásával, fejlesztésével foglalkozik.