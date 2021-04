14 településen takarították a Duna-partot

A Duna-parton szinte néhány méternyi bóklászás után egy azbesztcsövet találnak az izsai önkéntesek. Jól látható helyre helyezik, hogy az összegyűjtött hulladékot elszállító vállalat munkásai majd könnyen megtalálják, majd folytatják a keresést. A Duna Izsa határát bő öt kilométeren át érinti, van hát munka bőven, amelyből többek között a helyi horgászok, a nyugdíjasok és a helyi alapiskola diákjai – a szombat reggeli tapasztalatok szerint mintegy 50 fő – egyaránt kiveszik a részüket.

Az újratermelődő szemét „hagyománya”

Tavaszi hulladékmentesítést már korábban is végeztek az izsai Duna-szakaszon. Szervezetten 2011 óta zajlanak hasonló akciók. Egy ideje a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás (VDIRT) vállalta magára a koordinálást. A szervezet elnöke és Izsa polgármestere, Domin István lapunknak elmondta, a folyó által kihordott szemetet és az illegális lerakatokat is felszámolják egy-egy akció során. Minden igyekezetük ellenére azonban folyamatosan újratermelődik a hulladék. A part és a töltés közti hullámtérben találtak már például hűtőszekrényt, tűzhelyet, kanapét, autóalkatrészeket vagy különféle elektronikai eszközöket is. Rendszeres gondot jelent az építkezési hulladék is. „Nemcsak tőlünk, hanem máshonnan is hordanak ide ilyen szemetet, hiszen elég hosszú partszakaszunk van, minden irányból megközelíthető. Hiába rendezünk évente kétszer nagytakarítást a községben, amikor a polgárok ingyen hozhatják ki az építkezési törmeléket, hogy azt az önkormányzat saját költségére szállítassa el. Ennek ellenére is szaporodnak a fekete lerakatok” – vázolta a problémát Domin.

Az izsai Döme Károly Alapiskola és Óvoda pedagógusai és diákjai is besegítettek a partszakasz takarításába - Vataščin Péter felvétele

Pályázati háttér

Az április 24-i esemény a járványügyi előírások betartásával zajlott. Legfeljebb hatfős csoportokban, illetve az egy háztartásban élő személyek tisztították az árteret. A „végeredmény”, már ami a hulladékmennyiség tömegét és összetételét illeti, csak pár nap után derül ki, miután a hulladék elszállításával megbízott cég összesíti az adatokat. Domin István szerint azonban minden évben több pótkocsira való szemét gyűlik össze Izsán.

Az akció keretét a „Duna-parti megállók” című, csaknem 59 ezer eurós összköltségvetésű projekt adta, amelyet a magyarországi Lábatlan városa a VDIRT-vel együttműködve bonyolít le. A támogatást az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alaptól nyerték el. Lábatlanon a Duna-parti vízitúra-bázis kialakítása érdekében egy mosdókkal és zuhanyzókkal ellátott szaniterkonténer elhelyezésére kerül sor, míg a szlovákiai oldalon a Duna-part hulladékmentesítése a cél.