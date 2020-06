14 millió eurós bevételkiesés Kassán

Ebből mintegy 8 millió euró a pénzügyminisztérium által folyósított részadónak felel meg, de a saját bevételeik terén is visszaesésre számítanak. A pénzügyi válságstáb és a városi tanács tárgyalásainak eredményeiről Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere tájékoztatta a nyilvánosságot.

Komoly kiesés

A városi önkormányzat nagyjából nyolcmillióval kevesebb pénzt kap az államtól, ami nem kevesebb mint hétszázalékos bevételkiesésnek felel meg. „Ezt a gondolatmenetet próbáljuk tükrözni a városrészek önkormányzataira is, a részadókkal összefüggő bevételekből tőlük is leszámoljuk a hét százalékot. A természetes személyek bevételéből eredő részadócsökkentésről az áprilisi önkormányzati ülésen hoztuk meg a végső döntéstˮ – közölte a sajtó képviselőivel Polaček. Mint kiderült, a városvezetés az ingatlanadóból, az áruk és szolgáltatások adójából, valamint a bérleti díjakból befolyó pénzek terén is jelentős visszaesésre számít. Ezek összességében mintegy 5,1 millió eurós bevételkiesésnek felelnek meg.

Negatív hatás

„Az eredetileg jóváhagyott költségvetés szerint összesen 1,28 millió eurónak megfelelő támogatást nyújtottunk volna a városrészeknek. Míg a nagyobb városrészek a különféle fejlesztési projektekre szánt 90 ezer euró helyett újonnan csak 62 ezer eurót kapnának, addig a kisebbek ugyanezekre a célokra 40 ezer euró helyett csak 27 ezret költhetnének. Bízunk benne, hogy az év végéig tervezett hétszázalékos spóroláshoz a városrészek is alkalmazkodni fognakˮ – magyarázta Kassa főpolgármestere. Polaček állításai szerint a városi önkormányzat szinte minden egyes területen szorosabbra húzza a nadrágszíjat. A magisztrátuson dolgozók fizetésén legalább egymillió eurót spórolnának meg, de kevesebbet költenének a Sport és kultúra városa, a Közösségi város, a Zöld város, illetve a Művelődés és a Közlekedés nevű programokra is. A bevételkiesés miatt várhatóan a városi közlekedést érintő beruházások is visszaesnek, az utak javítására és karbantartására félmillióval kevesebbet fordítanának, és több mint valószínű, hogy a Városi Tömegközlekedési Vállalatnak (DPMK) sem utalják át a korábban megígért, az előző évek veszteségeivel egybefüggő pénzbeli támogatásokat. „A költségvetés negyedik módosítása a tartalékalapból származó pénz felhasználását is magába foglalja. A költségvetésben tervezett módosítás jóváhagyása és a város végleges elszámolása után, Kassa tartalékalapjában nagyjából 4,4 millió euró maradnaˮ – zárta Polaček főpolgármester.