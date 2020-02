GALÉRIA: 126-féle pálinkát kóstoltak meg szombaton a nagytárkányiak

„Az elmúlt tizenöt évben én mindössze egyszer hiányoztam a versenyről, de azt hiszem, hogy a mostani sikerült a legjobban. Azt, hogy mitől kevésbé jó vagy netán rossz egy pálinka, különböző tényezőktől függ. A verseny során is bizonyos kategóriák szerint döntünk, elsősorban a pálinka íze, színe, aromája és az összbenyomása a mérvadó tényező. Én azonban azok közé az emberek közé tartozom, akik pusztán ízleléssel, kevésbé részletes alapokon döntik el, melyik a jó és a kevésbé jó. A különféle szóbeszédekkel és közmondásokkal ellentétben szerintem rossz pálinka is létezik, azonban az itteni versenyeken még egy ilyennel sem találkoztam“ – nyilatkozta az Új Szónak Fehér József zsűritag, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum egykori igazgatója.

Hozzátette, tizenöt évvel ezelőtt, amikor először zsűrizett a versenyen, nem hitte volna, hogy a több órán át tartó kóstolást ép ésszel végig lehet csinálni.

„Tudni kell, hogy a kóstolás nem mennyiségre megy. Reggel kilenckor kezdjük a bírálatot, körülbelül délután egy-kettő között végzünk, azonban ezalatt az idő alatt két deciliternél több pálinkát nem fogyasztunk el. Persze az ebédnél már jól esik egy tisztességes kupica” – tette hozzá Fehér.

Kopasz József (MKP) nagytárkányi polgármester szerint Kis- és Nagytárkány mindig a gyümölcsökről, elsősorban az almáról és a szilváról volt híres. Míg eleinte az alma termesztése és a belőle főzött pálinka dominált, mára már inkább a szilvapálinka fűződik a falu nevéhez.

„Mivel Szlovákiában akkoriban még nem rendeztek pálinkaversenyeket, úgy döntöttünk, hogy nekivágunk. Mi voltunk az elsők, és úgy néz ki, egyelőre a mi fesztiválunk az ország legnagyobbja. Mindig nagy volt a részvét, de az ideivel rekordot döntöttünk. A 126 jelentkező között különféle készítők pálinkáiból kóstolnak a zsűri tagjai. A határon túlról is kaptunk mintákat, itthonról pedig Dunaszerdahelytől keletig, a deli régió számtalan településéről neveztek be finomabbnál finomabb pálinkákkal. Jó látni, hogy még ilyen messziről is bekapcsolódnak a versenybe, ezzel is öregbítve bodrogközi kistelepülésünk, Nagytárkány nevét. Bízunk benne, hogy ez a hagyomány még sokáig megmarad, és hogy az elkövetkezendő években még a mostani számokat is túlszárnyalják a jelentkezők” – tudatta lapunkkal a polgármester.