11 milliós oktatási fejlesztés

A felújítandó vagy már felújítás alatt álló iskolák listájáról Anna Terezková megyei szóvivő számolt be részletesebben az Új Szónak. Kiderült, a régió egyik legrégebbi iskolája, a királyhelmeci szakközépiskola épületének átfogó felújítását nemsokára befejezik. „Elsősorban a nagyobb mértékű befektetésekre szeretnénk összpontosítani, melynek keretében például a királyhelmeci iskola épülete is megújult.

4,5 milliós felújítás

A megyei önkormányzat költségvetéséből szeretnénk revitalizálni Kassa város központját is, melyhez hozzátartozik a Šrobár utcai gimnázium, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alap-iskola, illetve a Moyzes utcai Egészségügyi Középiskola épületének átfogó rekonstrukciója is. A három projekt összességében a 4,5 millió eurós keretet is meghaladja. Minél előbb szeretnénk elkészíteni a szükséges tervdokumentációkat, hogy még az idei évben hozzáfoghassunk a munkáhozˮ – közölte a megyeelnök álláspontját Terezková.

Régi, elavult épületek

A Kassától mintegy 60 kilométerre fekvő Nagymihály városában működő Egészégügyi Középiskola két épületét új folyosóval kötnék össze, továbbá befejeznék ennek az iskolának, illetve a rozsnyói Kereskedelmi Akadémia, illetve a kassai Kukučín utcai szakközépiskola étkezdéjének építését. Az utóbbin jelenleg is folyik a munka, az épület statikai gondjainak elhárítására mintegy 700 ezer eurót költenek, ugyanennyit különítettek el a kassai Grešák utcai szakközépiskola rekonstrukciójára is. A megyeelnök szerint a felújításokra nagy szükség van, a tanintézményekhez tartozó épületek többsége a múlt század hetvenes éveiben épült, rossz állapotban vannak, sőt, nagyon sok épületben még az eredeti, alumíniumvezetékes villanyhálózat van. Mint kiderült, a megye a bentlakásos iskolák kollégiumairól is gondoskodik, a Kassán található szállók felújítására több mint 1,7 millió eurót költenek. Mindezek mellett néhány iskola mellett multifunkciós játszótereket is kialakítanak, és néhány épületbe új felvonókat szerelnek be. A forrásokból Kassán új gördeszkaparkot alakítanak ki, az egyik sacai középiskolában pedig az egész tornatermet átalakítják.