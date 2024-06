10 éves a nagypakai egészségkárosultak egyesületének ifjúsági szervezete

Sárközi Tibor köszöntötte az egybegyűlteket, majd Seňan Ivan, Nagypaka polgármestere, valamint Zuzana Stavrovská, a szlovákiai egészségkárosultakért felelős főbiztos szólt a jelenlévőkhöz. Kováčová Eva, a Rákellenes Liga igazgatónője is jelen volt, aki bemutatta tevékenységüket, hogy pontosan milyen formában nyújtanak segítséget az onkológiai betegeknek, illetve rámutatott a megelőzés fontosságára is. A beszédek és köszöntők után felszolgált ünnepi torta színeiben is tükrözte a szervezet logóját, melyből később minden résztvevőnek jutott egy-egy szelet.

Fő stratégiai partnerünkkel, a Csefosz SE-vel sikeres Erasmus+ pályázatot nyújtottunk be, amelyben nemrégiben összesen 16 000 eurót nyertek. A projekt célja a fogyatékossággal élők sporttevékenységének szakmai segítése, a sport segítségével az inklúzió és az integráció elősegítése, valamint a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élők sportolásra ösztönzése.

A 2024-es Garce Kupa a Csefosz SE és a Grace egyesület közös pályázatának eredménye, melyet a nagypakai önkormányzat is támogatott. Sokat segített a Tesco, a tortákat pedig kedvezményes áron a Cseh Gábor cukrászda készítette. Az eredményeket késő délután hirdették ki, amikor az első három helyezettek átvehették érmeiket, majd pár közös csoportkép utáni mindenki hazaindult.