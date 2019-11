VIDEÓ: Tippelj, melyik az erősebb: az új Tesla, vagy a Ford F-150?

A büszke Elon Musk hétfőn tette közzé a Ford vs. Tesla erőverseny videóját. Mivel az utóbbi cég atyjáról van szó, talán nem lesz meglepő az eredmény, de nem árulunk el semmit, íme a videó:

Igen, természetesen a futurisztikus, Szárnyas Fejvadász verdáihoz hasonlító Cybertruck lett a győztes. Ugyanakkor a verseny nem volt teljesen kiegyenlített, ugyanis a Ford hátsó kerékmeghajtású és elforogtak a kerekei, míg a Cybertruck összkerékmeghajtású. Emellett pedig az előbbi autó az F-sorozat leggyengébb motorjával indult a Cybertruck ellen, ami egy 2,7 literes turbófeltöltős V6-os volt. Ellenben a Cybertruck az akkucsomagjával jóval nehezebb, mint az F-150, ami egy ilyen típusú versenynél sokat nyom a latban, jobban tapad az úthoz, és a nagyobb tömeg miatt nehezebben elhúzható.

Az esetet nem hagyta szó nélkül a Ford alelnöke, Sunny Madra. Twitteren megkérte Muskot, hogy küldjön a Fordnak egy Cybertruckot, ők pedig rendeznek egy tisztességes versenyt, amelyben egy nagyjából ugyanolyan erejű modellt kötnek a Teslához.

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5