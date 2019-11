Kiderült, hogy miért törött be az új Tesla üvege

A Tesla múlt héten mutatta meg legújabb modelljét, a Cybertruck névre hallgató kisteherautót. A furcsa és szokatlan dizájn mellett egy baki miatt lett rendkívül felkapott a bemutató, ugyanis a törhetetlen üveg élő adában törött be.

The @Tesla #Cybertruck 'Armor Glass' demo didn't go exactly as planned pic.twitter.com/gl88Yhs35b

A történtek után Elon Musk előállt egy magyarázattal is. A Tesla-vezér szokásos módon Twitteren nyilvánult meg, ahol bejegyzésében azt írja: mielőtt még a labdás dobálás történt, Holzhausen (a cég dizájnigazgatója) már egy nagy kalapáccsal is megcsapkodta a szélvédőket, aminek hatására az üveg alapja már megtöredezhetett, elgyengült az anyag. Ezért nem kellett neki már sok akkor, amikor a fémlabdát vágták hozzá.

Musk beismerte, hogy a bemutatón először az üveg erejét kellett volna tesztelni, csak azután lett volna szükség bevetni a kalapácsot.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time …