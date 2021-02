VIDEÓ: Szidták a szülőket a tanárok, de nem tudták, hogy ülésüket online közvetítik

Egy kaliforniai tankerület iskolaszékének minden tagja le kellett mondjon, miután egy tanácskozásukon többük is bőszen gyalázta a szülőket.

Egy kaliforniai tankerület iskolaszékének minden tagja le kellett mondjon, miután egy tanácskozásukon többük is bőszen gyalázta a szülőket.

Tanácskozásukat, melyen bőszen szidták a szülőket, bárki online bárki követhette.

Az iskolaszék tagjai úgy tudták, hogy még nem indult be az élő közvetítés, amikor elkezdték kitárgyalni a szülőktől a közösségi médiában érkező bírálatokat. "Egyedül vagyunk" - mondta az iskolaszék egyik tagja, Kim Beede, aki ezután obszcén módon reagált a szülők kritikus twitterüzeneteire.

A járványügyi korlátozások miatt Kaliforniában is zárva vannak az iskolák. Több szülő az iskolaszék tagjain élte ki dühét, Beede nyitó felszólalása után az iskolaszék több tagja is arról beszél, hogy a szülők "csak a bébiszittereiket [vagyis az iskola tanárait] akarják visszakapni". Richie Masadas azzal vádolta a szülőket, hogy a fivére orvosimarihuana boltjába járnak vásárolni, akik most persze nem szívhatnak, mert "ha otthon van a gyerek, nincs szívás".

Forrás: YouTube / TODAY

Amikor arról beszéltek, hogy a szülők hozzászólásait három percre kéne korlátozni, észrevették, hogy a tanácskozásuk már online közvetítésben zajlik.

"Hoppá, a tanácskozás már nyilvános" - mondta ekkor Beede. "Ne már" - jött rá a válasz, amire egy harmadik hang megjegyezte, hogy "nagyszerű" – ekkor a kép hirtelen feketére váltott, és megjelent egy felirat, hogy "próbatanácskozás folyamatban".

Az iskolaszék szerdai ülésezése után két nappal a tagok lemondtak, ám ekkor már a tanácskozásukról készült felvétel rég a Youtube-on keringett.

(bl, 444)