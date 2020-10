Veszélyek az interneten: 8 tipp a biztonságos online vásárláshoz

Közeledik a fekete péntek, majd a karácsony, amikor megannyi online szuperakcióval csábítják az internetezőket. Ám nem árt résen lenni, mivel az online bűnözők is felismerték: nagy akcióknak álcázva könnyen csapdába csalhatják azokat, akik nem elég óvatosak. Mire figyeljünk az online vásárlásnál, milyen csapdák leselkednek ránk?

Közeledik a fekete péntek, majd a karácsony, amikor megannyi online szuperakcióval csábítják az internetezőket. Ám nem árt résen lenni, mivel az online bűnözők is felismerték: nagy akcióknak álcázva könnyen csapdába csalhatják azokat, akik nem elég óvatosak. Mire figyeljünk az online vásárlásnál, milyen csapdák leselkednek ránk?

Ha nem vagyunk elég figyelmesek, igencsak kellemetlen következményekkel találhatjuk szemben magunkat. Lehet, hogy a csomag, amit kifizettünk, sosem érkezik meg, vagy rossz kezekbe kerülhetnek az óvatlanul begépelt adataink, de a legrosszabb esetben akár a bankszámlánkat is kiüríthetik. Az ESET szakemberei segítenek felismerni a leggyakoribb átveréseket, és összegyűjtötték a legfontosabb tippeket, hogy zökkenőmentesen vásárolhassunk az interneten.

Mire figyeljünk?

Csaló hirdetések: egész évben találkozhatunk velük, de a szezonális akciók idején még inkább megszaporodnak. Gyakran a közösségi oldalakon, feltört fiókokon keresztül terjednek, és általában kattintás után egy olyan hamis oldalra vezetnek, amelyek nem létező termékeket hirdetnek, vagy ahol kártevővel is megfertőződhet az eszközünk.

Hamis webshopok: gyakran lemásolják az ismert webshopok megjelenését, így elsőre megbízható áruház látszatát keltik, miközben hatalmas kedvezményekkel csalogatják a vásárlókat. Általában csak bankkártyával tudunk fizetni, azonban az összeg levonása után hiába várjuk a csomagunkat, lehet, hogy sosem fog megérkezni, vagy ha mégis, akkor egy kétséges minőségű terméket kapunk.

Hamis ajándékkártyák és kuponok: ebben az esetben szintén nagy kedvezmények, kuponok és ajándékkártyák ígéretével próbálnak rávenni minket a kattintásra, amellyel egy adathalász oldalra kerülünk, de akár banki trójai vagy billentyűzetfigyelő vírus is letöltődhet a gépünkre.

Tippek

Lehetőleg megbízható, ismert áruházakból rendeljünk. Tartózkodjunk az arctalan, furcsa nevű oldalaktól, amelyekről még sosem hallottunk, gyanúsan nagy kedvezményeket kínálnak, illetve az ügyfélszolgálatot egy ingyenes, például gmailes e-mail-címről látják el.

Ha egy túlságosan vonzó ajánlattal találkozunk, ne kattintsunk rá a megadott linkre, inkább keressük fel az áruház hivatalos weboldalát, és ellenőrizzük, hogy tényleg létezik-e az akció.

Figyeljünk arra, hogy a weboldalcímeket pontosan, helyesen írjuk be, különben más áruházakat lemásolni próbáló, megtévesztő webshopokban találhatjuk magunkat.

Mielőtt bármilyen adatot megadnánk a rendelés során, bizonyosodjunk meg róla, hogy az oldal HTTPS titkosítást használ, így minden információ, amelyet megadunk (például a bankkártyánk adatai) titkosítva „utazik”. Ezt a böngésző címsorában lévő lakatjel jelzi. Fontos tudni, hogy ez azt jelenti, hogy a kapcsolat biztonságos, ugyanakkor nem garantálja, hogy maga a webáruház megbízható.

Vásárláskor használjuk az otthoni vagy a munkahelyi hálózatot, vagy ezek hiányában a mobilnetünket. Sosem jó ötlet nyilvános wifit használni a vásárláshoz, mivel ezeknek a nagy része nem biztonságos. Egy nyílt, elavult titkosítást használó vagy titkosítatlan kapcsolaton keresztül illetéktelenek rögzíthetik az online tevékenységeinket, vagy el is lophatják az adatainkat.

Készítsük fel az eszközünket is a vásárlásra: telepítsünk rá megbízható, folyamatosan frissülő biztonsági programot, amely netbank- és tranzakcióvédelemmel is rendelkezik. Mindig frissítsük az operációs rendszert és a telepített programokat is a legújabb verziókra, így minimalizálhatjuk a kártevők bejutásának esélyét.

Használjunk virtuális bankkártyát, amelyre csak a vásárlás előtti pillanatban utaljuk át rá a szükséges összeget.

Minden fiókunkban – de főleg a banki, e-mail és közösségi oldalakon – használjunk komplex, egyedi jelszavakat, és kapcsoljuk be a kétfaktoros azonosítást, amely egy plusz védelmi réteget ad a jelszavunk feltörése esetén.

Kiemelten fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a limitált akciók, a gyorsan lejáró kuponok okozta nyomás miatt elhamarkodottan vásároljunk. Mielőtt egy új webáruházból rendelnénk, mindig nézzük át más vásárlók értékeléseit, és figyeljünk az intő jelekre, mint például a gyanúsan olcsó termékek, a nyelvtani hibák és a furcsa, személyes adatokat bekérő kérdőívek. Ha bizonytalanok vagyunk, kérdezzük meg családtagjainkat, barátainkat, és nézzünk utána, hogy máshol is hasonló áron lehet-e kapni az adott terméket. Használjunk megbízható vírusvédelmi programot az eszközeinken, és mindig legyünk óvatosak az online térben.

(szl)