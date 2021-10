Tudjuk, hol nyaraltunk idén nyáron

Bár idén csak júniusban indult be az utazási szezon – ekkortól lehetett szabadon, vagy szabadabban utazni, mégis sokan döntöttek úgy, hogy külföldön pihennek, nyaralnak. De mely országok voltak a legnépszerűbbek?

Erre a kérdésre a legjobb, ha megnézzük a mobilszolgáltatókat, a roamingadatok ugyanis pontosan mutatják a népszerűségi sorrendet, hiszen szinte mindenki magával viszi a készülékét – még ha csak hívásfogadásra is használja ott –, ez pedig megjelenik a szolgáltatók adataiban.

Az Orange tájékoztatása szerint az ügyfeleik leggyakrabban az európai országokba utaztak, közülük a legnépszerűbbek az alábbiak voltak: Ausztria, Németország, Csehország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Svájc, Franciaország, Lengyelország és Görögország. Átlagon felüli roamingforgalmat bonyolítottak le az ügyfelek az alábbi országokban: Albánia, Montenegró, Thaiföld, USA és Törökország, ezt az Orange a határok újbóli megnyitásával magyarázza. Jelentős változás, hogy csaknem megduplázódott az adatforgalom, a hangalapú szolgáltatásoknál 10 százalékos növekedésről számolt be az Orange. Fontos, hogy a mobilinternet elsősorban az uniós országokban nőtt, azokban ugyanis a hazai árakon (vagyis általában ingyen, felár nélkül) használható a szolgáltatás.

A Telekom is hasonló trendekről számolt be, a szolgáltatónál 126 százalékos az adatforgalom növekedése, ha a járvány előtti szezonnal hasonlítjuk össze az adatot, akkor 97 százalékos a növekedés. A legjelentősebb forgalom az alábbi öt országban volt: Horvátország, Olaszország, Görögország, Franciaország és Spanyolország. Fontos megemlíteni, az uniós országokban idén nagyobb volt a turistaforgalom – a Covid-útlevélnek köszönhetően.

Az O2 ügyfelei is többet használták az adatszolgáltatást külföldön, igaz a szolgáltató „csupán” 50 százalékos növekedésről számolt be. A legnépszerűbb országok ez esetben is az európaiak voltak: Németország, Csehország, Ausztria, Horvátország és Olaszország.

A 4ka ügyfelei körében Csehország, Németország, Ausztria, Horvátország és Ukrajna volt a legnépszerűbb öt ország. Itt is hasonló trendek voltak, mint a konkurenciánál, azaz jelentősen, több mint duplájára nőtt az adatforgalom, a hívások száma 31 százalékkal nőtt, az SMS-eknél kisebb növekedés figyelhető meg. Gyakorlatilag csak az unióban használták a mobilinternetet a 4ka ügyfelei (99,98 százalék).