Strédl Terézia: A mai világban megkopott az ünnepek szimbólumainak jelentősége

Amikor nem ritkaság, hogy már az óvodás is tabletezik, és a szülők egyre kisebb része képes gyerekeik kezében korlátozni a drága okostelefont. Magyarán szólva, a magányba segítő virtualitást gyermekeik életében. Generációkutatók állítják, hogy 2000 után a gyerekek és a felnőttek egész habitusa megváltozott. Beleértve a társas kapcsolatokat, akár a családok viselkedésmódját. Az igazi ölelés helyett elrabolhatja-e a szeretetet is a kütyüvilág térnyerése? Strédl Terézia pszichológussal, egyetemi docenssel beszélgettünk. Négyszemközt, kerülve az interneten modernkedő online dialógust.

Miként véli a pszichológus: napjainkban, amikor az élet tele van gonoszsággal, amikor felszínesek az emberi kapcsolatok, és váltig a kütyüvilág meg a techlobbi farsangol, léteznek/létezhetnek-e még olyan „régi” karácsonyok, amelyeket az idősebb nemzedék emlékei őriznek?

Én nagyon bízom benne, hogy igen. Igaz, minden elsősorban a neveltetésen, a családban élő hagyományok tiszteletén múlik. Azon, hogy egy mai szülő mit hozott, mit hoz magával a korábbi évtizedek, a saját gyermekés kamaszkora karácsonyainak szokásaiból. Illetve hogy ő ezt továbbra is megtartja-e, így a gyermekei szintén abban a tradícióban nevelkedhetnek- e? Mert ugyan a jelenkor valóban tele van komiszsággal, az egyéni lét töréspontjaival, meg hát rengeteg az a változás is, ami a szemünk előtt történik – amin az analóg kor szülöttei sokszor a fejüket csóválják –, de karácsonykor mégsem szabad, hogy a mindennapoknak ezek a történetei ünnep- és hangulatrontók legyenek. Persze, éppen ezért jöhet szóba, hogy a korábbi évtizedek generációja vajon megtanította-e a saját gyerekeit, sőt ma már az unokáit is rávezette-e arra, hogy észrevegyék az ünnep rejtett üzeneteit. Azt, hogy a szoba sarkában álló karácsonyfának nemcsak díszei – alatta ajándékai – vannak, hanem igéző fenyőillata is; hogy karácsonykor nemcsak régen, hanem ma is befagyhat a járdaszéli tócsa, amin együtt érdemes óvatosan csusszanni egyet. Vagy hogy a szenteste délutánján tett séta közben jó megszámolni, hány ablak mögött világít már karácsonyfa. Közben élmény rácsodálkozni az útszéli csipkebogyóra, ami most sem másként piros, mint a nagyszülők korában volt. És akár apró karácsonyi dísznek is remek! Az élet csodái karácsonykor sem változtak, csak – megfelelő neveléssel – meglátni és megélni kell őket.

Mostanában jóval közömbösebbek, akaratosabbak a gyerekek. Olykor még karácsonykor is.

Ezen gondolkodva nem árt belátni, hogy a szülőkben szintén sok a hiba. Ha nem tudják, vagy talán nem is akarják tudni a felmerülő bajok gyökerét. Különösen akkor van ez így, ha a családban bármi okból nincsenek idejében megbeszélve a durcáskodó kölyökkorban vagy kiskamaszkorban az egymás iránti érzéketlenség, esetleg a másokkal szembeni közönyösség problémái. Mert a zaklatott serdülőkorban már csak egyezkedni lehet a szülők fejére nőtt kamasszal. Magát a gyermeknevelést nem lehet eléggé korán kezdeni. A gyerekeket már kiskorukban következetesen be kell avatni a családi élet szokásrendjébe, amiben nekik is jut állandó közös felelősség, de közös szórakozás is. Adventkor például az együtt elvégzett karácsonyi koszorúfonástól a sütésen át a bevásárlásig. Ehhez persze idő és türelem kell, a közös ügy iránti érdeklődés, hogy a közös megtapasztalás élménye így családi hagyománnyá nemesedjen.

Miért csalódott számtalan gyerek, ha karácsonyra akár toronyórát kap aranylánccal, mégsem tud igazán örülni az ajándéknak?

Mert manapság nincs az a nagy csodavárás. Ma törheti a fejét a felnőtt ember, hogy mivel lepje meg a gyerekeket, akik az üzletekben megvásárolható „csodákat” nem a jeles ünnepeken, hanem már év közben megkapják. Nem kell hozzá születésnap, nem kell hozzá karácsony. A mai világban megkopott az ünnepek szimbólumainak jelentősége. Sőt, nemcsak elhalványult, hanem gyakran hiányzik is. Régebben a csodavárás egy egész hónapig tartott. Az advent, annak összes szokáshagyományával, nem véletlenül négy hét. A mai gyerekekben jóval kevesebb ilyen élmény és jelkép rögződik. És hogy megtanulnak örülni a kisebb dolgoknak, az apróbb figyelmességeknek is, ezt ma már egyre ritkábban látni.

Egyáltalán megtanulható az örömvárás ebben a félrenyelt és bolond világban?

Maga az emóció, az öröm iránti vágy velünk született. A mai világban inkább annak megélésével van gond. Hiszen szeretetet adni és örülni annak egyszerű módon is lehet. Például szépen becsomagolni egy nagy dobozt és ráírni: A szüleimnek! Amikor pedig ők kibontják, benne ott találják az üzenetet: Ezzel a nagy doboz szeretettel szeretnék nektek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni! Hiszen ha abban a családban a szeretet a mindennapok igaz része, akkor azt az ünnepnapon már „csak” fokozni lehet. Akár egészen szerényen, de őszintén.

Tapasztalni ennek visszáját is. Karácsonykor az emberek egymás nyakába borulnak, talán még a vacsorát is együtt készítik, ám amilyen hosszú az esztendő, nemigen törődnek egymással. Legalábbis a fiatalok az idősebbekkel.

Fölvetem: akinek ez most rosszulesik és fájdalmas, az a korábbi évtizedekben, lehetőleg már öt-hat éves kortól természetszerűen rászoktatta-e a gyermekét arra, hogy a családon belül neki is közvetlen feladatai vannak? Egy felnőtt már jóval nehezebben tudatosítja, hogy ne csak magára gondoljon. Egymás javára tenni, az is tanult készség. Így hát nevelés kérdése. A csapatépítés, a közösségi magatartás a családi körben sem frázis.