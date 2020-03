Mire figyeljünk, ha a járvány miatt otthonról kell dolgoznunk?

Ha most arra kényszerülünk, hogy otthonról dolgozzunk, akkor nem árt, ha figyelembe veszünk néhány alapszabályt. - Shutterstock-felvétel

A világon és Európában az utóbbi időben egyre népszerűbb lett a home office, sok cég a juttatások és előnyök között említi, hogy az alkalmazott egy hét folyamán egy vagy akár két napot is dolgozhat otthonról. Sokak számára óriási előnyt jelent, hogy nem kell minden nap beutazni a munkahelyre, hiszen reggel, akár már pizsamában, nekiláthat a feladatoknak. Vannak, akiknek ez előny, de nagyon sok olyan munkavállaló is van, akik a home office-t hátrányként élik meg. Ha most mégis arra kényszerülünk, hogy otthonról dolgozzunk, akkor nem árt, ha figyelembe veszünk néhány alapszabályt. Az első, és napjainkban nagyon fontos, hogy az otthoni munka nem jelent karantént. Vagyis ha nincsenek tüneteink, és a helyi hatóságok sem rendeltek el általános karantént a településen, ahol élünk, akkor fontos, hogy a nap folyamán – ha tehetjük – menjünk a szabadba sétálni, pihenni.

Ha lehet, akkor határozzuk meg a munkaidőt, a munkateret, és azt válasszuk el a szabadidőtől. Nagyon jól hangzik, hogy nem kell bemenni a munkahelyre, ám sokan beleesnek abba a hibába, hogy összemossák a munkát és a magánéletet. Ezért jó, ha előre meghatározzuk, mikortól meddig dolgozunk – és akkor csak arra koncentrálunk –, és mikor jön el az idő, amikor már a családdal, szeretteinkkel töltjük a szabadidőnket. Fontos, hogy ha van erre lehetőség, lakásunkban alakítsunk ki egy munkasarkot, és onnan dolgozzunk, ne a kanapéról intézzük a munkahelyi teendőket. Fontos, hogy a család is tartsa tiszteletben a munkaidőt, és ebben az időben ne zavarja, ne gondolja azt, hogy ha otthon van, akkor biztos ráér.

Fontos az is, hogy a home office bevezetése előtt a vezetőnkkel fektessük le az alapszabályokat, mikortól meddig kell dolgozni, milyen elvárásaik vannak, mit kell teljesíteni. Sok vezető beleesik abba a hibába, hogy azt gondolja, az otthonról dolgozó kevésbé hatékony, így számos olyan extra feladattal látja el, amire egyébként nem lenne szükség. Ugyanakkor fontos az is, hogy folyamatosan tájékoztassuk a vezetőnket az elvégzett feladatokról.

Sokan vannak, akik számára az otthonról végezhető munka inkább nyűg, inkább az irodai munkavégzést részesítik előnyben – a társaság és a körülmények miatt sokkal komfortosabban érzik magukat az irodában. Ha mégis otthoni munkára kényszerül, és egyedül érzi magát, jelezze azt a vezetőnek.

A koronavírus okozta kényszerű otthoni munka előtt – azaz még normál körülmények mellett – végeztek egy felmérést, amelyből kiderült, hogy a munkavállalóknál az – időnkénti – otthonról végezhető munka a harmadik legfontosabb nem anyagi jellegű juttatás a rugalmas munkaidő és az extra szabadság után. A Grafton Slovakia felméréséből kiderült, hogy a munkavállalók 44 százaléka számára nagyon vonzó lehetőség a home office. Az Eurostat korábbi statisztikái szerint hazánkban 3,6 százalék azok aránya, akik otthonról dolgoznak, és 5,4 százalék időnként él ezzel a lehetőséggel. A maradék 91 százaléknak egyáltalán nincs tapasztalata az otthonról végzett munkával. Nem meglepő adat, hogy leginkább az egyéni vállalkozók dolgoznak otthonról (11%). Az unióban átlagosan 5,2 százalék a rendszeresen otthonról dolgozók aránya, míg akik időnként élnek ezzel a lehetőséggel, 8,3 százalék. A legtöbben Hollandiában dolgoznak otthonról (14 %), a legkevesebben Bulgáriában.