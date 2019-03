Milánói otthonok

Milyen is ez a stílus? Milánóban az utcák, házak nem tűnnek színeseknek, mint Velencében, Buranóban, nem is olyan, mint Róma, amely mintha mindig a nap színében úszna, Milánó inkább szürke és olyan város, ahol összekapcsolódik a tradíció a modernitással. A történelmi házak modern enteriőrt rejtenek: kényelmes funkcionális kanapékat és modern vonalvezetésű foteleket, izgalmas lámpatesteket, bőrből, üvegből és fémből készített érdekes kiegészítőket. A modern azt is jelenti, hogy praktikus, ez jellemző a „flexy”, beállítható bútorokra, a kanapékról könnyen levehető textilhuzatokra. A modern milánói lakást fekete-fehér képek, fotók díszítik, amelyek nosztalgikus hangulatot árasztanak. Minthogy a város sosem alszik, az otthonokban is sok a fény, lámpák díszítik, színesítik a belső tereket. (ug)

