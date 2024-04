Márciusban a Xiaomi volt a legnépszerűbb gyártó

A második helyen a Samsung végzett, 12 pozícióval, míg a harmadik az Apple, 10 helyezéssel. Ha csak a négy első hely alapján kellene felállítani a versenyt, akkor azt az Apple nyerné, mivel mind az Orange, mind pedig a 4ka rangsorán az élen végzett. A teljes képhez tartozik, hogy a Honor 3 helyezést, míg a Motorola két pozíciót zsebelt be.

Bár az Orange ügyfelei körében magasan a Samsung volt a nyerő, 6 helyezéssel, az első helyet mégis az amerikai gyártó vitte el az iPhone 15-ös készülékkel, a másik két pozíció már a dél-koreai cég modelljeié volt márciusban. A Xiaomi két készülékkel fért fel a listára, a legjobb helyezése az Orange-nál a negyedik volt.

A Telekomnál sokkal kiegyenlítettebb a verseny, a Samsung 4, a Xiaomi 3, míg az Apple 2 pozíciót szerzett. A listán még egy Honor készülék is található, az utolsó, tizedik helyen. Az első helyezést márciusban a Samsung Galaxy A14-es készülék nyerte, a dobogó másik két fokán pedig Xiaomi modellek találhatók, az Apple iPhone 15-ös a negyedik.

Tarolt a Xiaomi az O2-nél, nemcsak azért, mert abszolút nyertese a hónapnak, öt pozícióval, de azért is, mert az első három helyen is a kínai gyártó készülékei végeztek. A második legnépszerűbb gyártó az Apple, két készülékkel, míg a Honor, a Samsung és a Motorola egyegy okostelefonnal szerepel a listán.

Már hosszú hónapok óta abszolút az Apple az abszolút favorit a 4ka ügyfelei körében, márciusban négy helyezést is megszerzett az amerikai gyártó – köztük az elsőt és a harmadikat is. A második helyen a Xiaomi végzett, három modellel (köztük a képzeletbeli dobogó második fokát is megszerezve), míg a Motorola, a Samsung és a Honor egy-egy modellel képviseli magát a listán.