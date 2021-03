Majmokat oltottak be koronavírus ellen

Több gorilla szervezetében is kimutatták a koronavírust a San Diego-i állatkertben. A majmoknál fertőzésre jellemző tüneteket vettek észre, így az állatkertben elkezdték beoltani a nagytestű majmokat a kifejezetten állatoknak tervezett vakcinával.

A Zoetis által fejlesztett kísérleti oltóanyagból eddig négy orangután és öt bonobó kapott.

Eddig egyik állatnál sem tapasztaltak mellékhatásra utaló jeleket, nyilatkozta a vezető gondozó. Az állatokon hamarosan elvégzik az antitest-teszteket is, hogy megállapítsák, sikeres volt-e az oltás.

A vakcinából egyébként az a Karen nevű orangután is kapott, akin 1994-ben, elsőként hajtottak végre nyílt szívműtétet a világon.

A koronavírus egyébként más állatkertekben is megjelent. A New York-i állatkertben több tigris és oroszlán is megfertőződött, a barcelonai állatkertben pedig négy oroszlán lett koronavírusos, Prágában egy gorilla és két oroszlán kapta el a vírust.

A Zoetis tavaly februárban kezdte el fejleszteni a Covid-19 vakcináját macskáknak és kutyáknak. Hongkongban ugyanis pozitív lett egy kutya koronavírus-tesztje.

(bl, hvg)