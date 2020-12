Kuponért vígan kiadjuk az adatainkat

A karácsony már szinte az ajtónkon kopogtat, ezért sok fogyasztó már most készen áll arra, hogy annyit költsön, amennyit csak tud, és eközben a lehető legtöbbet spóroljon. Ennek következtében rengeteg vásárló kész kockázatot vállalni egy jó vétel érdekében. A felmérésben részt vevők mindössze egynegyede (25%-a) tud arról, hogy a karácsonyi vásárlások és a nagy akciók időszakában gyakoribbak az átverések, és ők nem is hajlandók kockázatot vállalni egy nagy árengedmény reményében. A válaszadók alig ötöde (17%-a) mondta azt, hogy a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében csak nagy márkáktól vásárol. A Kaspersky megállapításaiból az is kiderül, hogy a fogyasztóknak csak egy kis hányada van tisztában azzal, milyen problémákkal járhat, ha nem elég óvatosak az online vásárlásokkor – főleg azt tekintetbe véve, hogy az ünnepi időszak igencsak hírhedt az adathalász átverésekről. A válaszadók mindössze egyharmada (33%- a) mondta például azt, hogy nem hajlandóak illegálisnak kinéző weboldalon vásárolni, és még ennél is kevesebben (29%) gondolják úgy, hogy tisztában vannak az ismeretlen márkák által ajánlott, később esetleg átverésnek bizonyuló hatalmas árengedmények jelentette potenciális biztonsági kockázatokkal.

Az akcióvadászok jól teszik, ha az online vásárlások során óvakodnak a fekete pénteki és az ünnepi átverésektől. Hogy elkerülje az átveréseket, a Kaspersky néhány pontban összefoglalta a tanácsait.

Csak legális online áruházakban vásároljon. Mindig biztonságosabb, ha egy linkre kattintás helyett inkább maga gépeli be a címet vagy kiválasztja azt a könyvjelzői közül. A böngésző címsávjában ellenőrizze továbbá azt is, hogy az ön által felkeresni kívánt weboldal hiteles és biztonságos-e. A vásárlásokat biztonságos fizetési módozatokat használva végezze. Az árukat hitelkártyával vagy megbízható pénzügyi szolgáltatásokon keresztül fizess ki, hogy a tranzakciók védelmet élvezzenek. Ellenőrizze a kedvezményeket. Ha e-mailben vagy SMS-ben kap árengedményt, ellenőrizze, hogy legitim-e a küldő vagy a webes hivatkozás, mielőtt rákattintana.

Mindig tartsa naprakészen a készülék szoftverét és a rajta futó alkalmazásokat, és védje készülékeit egy jó hírnevű internetes biztonsági termékkel. A viselkedésalapú adathalászat- blokkoló technológiákkal rendelkező kiberbiztonsági megoldások értesítést küldenek, ha egy adathalász weboldalt kíván meglátogatni.

A jelszókezelők használatával több kereskedőnél is biztonságosan vásárolhat, ugyanis a jelszókezelő úgy tárolja biztonságosan a hitelesítési adatait, hogy azok minden online fiókjánál egyediek legyenek.

(szl)