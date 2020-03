VIDEÓ: Vécépapírnak szolgáló üres oldalakat nyomtatott egy lap a koronavírus miatt

A koronavírus miatti pánik által több ausztráliai szupermarket is kiürült, sőt, egy vécépapírokat szállító teherautó is kigyulladt a napokban. Az NT News nevű lap azonban kész megmenteni a lakosokat: 8 üres oldallal ajándékozta meg az olvasókat annak érdekében, hogy legyen vécépapírjuk, amennyiben kifogytak volna belőle.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu