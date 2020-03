Hollywoodi sztárok - Nevek, tények, képek

Nem mindegyik hollywoodi sztár született hangzatos, jól megjegyezhető névvel, sőt sok filmszínész nem is művészként kezdte keresni a kenyerét.Tudják-e például, hogy ki az a Krishna Bhanji? Vagy milyen állást vállalt el Iszur Danyi­lavics Dzemszki, hogy előteremtse a pénzt tanulmányaira?

Nem mindegyik hollywoodi sztár született hangzatos, jól megjegyezhető névvel, sőt sok filmszínész nem is művészként kezdte keresni a kenyerét.Tudják-e például, hogy ki az a Krishna Bhanji? Vagy milyen állást vállalt el Iszur Danyi­lavics Dzemszki, hogy előteremtse a pénzt tanulmányaira?

Akik nevet változtattak

Több színész volt kénytelen megváltoztatni polgári nevét, mert vagy idegen, kimondhatatlan, megjegyezhetetlen volt, vagy mert túl hosszú, bonyolult, esetleg túl egyszerű. Nézzük, kit hogyan hívtak megszületése után:



Yul Brynner – Julij Boriszovics Brinyer

Kirk Douglas – Iszur Danyilavics Dzemszki

Sir Ben Kingsley – Krishna Pandit Bhanji

Natalie Portman – Neta-Lee Hershlag

Whoopi Goldberg – Caryn Elaine Johnson

Fergie – Stacy Ann Ferguson

Blake Lively – Blake Ellender Brown

Lady Gaga – Joanne Angelina Germanotta

Meg Ryan – Margaret Mary Emily Anne Hyra

Jane Seymour – Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg

Kirk Douglas, alias Iszur Danyilavics Dzemszki, aki házmester is volt

Született színész?

Nem mindegyik színésznek adatott meg, hogy színiakadémián tanuljon. Voltak, akik nehéz fizikai munkát végeztek, mások veszélyes dolgokba fogtak, megint mások teljesen szokványos helyen dolgoztak, míg felfedezték őket vagy elindultak álmaik után. Christopher Walken például oroszlánszelídítőként dolgozott egy cirkuszban. És a többiek?



Danny DeVito – fodrász

Hugh Jackman – tanár, bohóc, benzinkutas

Brad Pitt – csirkeember étterem előtt és limuzinsofőr

Harrison Ford – asztalos

Kirk Douglas – házmester

Tom Cruise – hordár

Bette Midler – segédmunkás egy ananászfarmon

Sylvester Stallone – oroszlánketrec-tisztító

Warren Beatty – patkányfogó

Keanu Reeves – korcsolyaélező

Harrison Ford fiatal korában egy ideig asztalosként kereste a kenyerét

Tetkók, szimbólumok

Trendeket teremtenek a tetkókat imádó sztárok. A legismertebb tetkórajongó színésznő a gyönyörű Angelina Jolie, akinek a háta, karja tele van titokzatos kódokkal, szimbólumokkal, amelyek nagy gondot okoznak a sminkeseknek, akiknek el kell tüntetniük őket egy-egy filmezés előtt. Rég leolvasták és megfejtették a bulvárlapok, milyen ábrák és szimbólumok is fedik Jolie testét. A lapockái között található „Know Your Rights” a Clash nevű zenekar egyik dalának címe. Felső karján gyermekei születési helyének pontos földrajzi koordinátái olvashatók, a bal lapockáján levő tetoválás khmer nyelven írt buddhista ima. A szöveg célja kambodzsai örökbe fogadott fia, Maddox megvédése az ártó szellemektől. Fent a hátán a tetoválás arra emlékezteti a viselőjét, hogy legyen irgalmas. A jobb lapockáján levő tetoválás egy ősi buddhista mantra, amely a szerencséről és a gazdagságról szól. Ezt még 2016-ban Kambodzsában készítette neki egy szerzetes. A két lapockája közötti ábrán a kontinensek, illetve a négy elem: a víz, a tűz, a levegő és a föld jelennek meg. Jobb alkarján Angelina egy arab nyelvű írást visel, aminek jelentése: „eltökélt szándék”. A arab szöveg 2013-ban, mellamputációja után készült.

Penélope Cruz szerényebb: a 883 számot tetováltatta a bokájára. Halle Berry egy virágot „visel” popója jobb felén, Johnny Deppen pedig Vino Forever, Betty Sue és Lily Rose feliratot, egy indiánfejet, egy amerikai zászlót, valamint egy sast fedezhetünk fel.



Fóbiák

Elképzelhető, hogy a bátor harcosokat, hősöket, legyőzhetetlen ügynököket megformáló színészek félnek vagy irtóznak valamitől? Mondjuk Johnny Depp? Bizony, a híres kalóz a bohócoktól retteg, bátornak tűnő kollégája, Matthew McConaughey meg a forgóajtóktól. Woody Allenről már inkább el tudjuk hinni, hogy fóbiái lehetnek: az a hír járja, hogy a híres színész-rendező sosem zuhanyozik olyan kádban, melynek a közepén van a lefolyója... Steven Spielberg és Drew Barrymoore állítólag klausztrofóbiás, Katie Holmes nem bírja a mosómedvéket, Madonna fél a vihartól.



Vegetáriánusok és vegánok

Az átlagamerikaiakkal ellentétben, az amerikai sztárok nagy része meggyőződéses vegetáriánus, illetve vegán, nem eszik húst, esetleg állati terméket sem.



Vegetáriánusok: Kate Winslet, Alec Baldwin, Kim Basinger, Madonna, Richard Gere, Dustin Hoffman, Brad Pitt

Vegánok: Drew Barrymoore, Pamela Anderson, Natalie Portman, Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah, Joaquin Phoenix, aki viszont láncdohányos.



Szőkék és okosak

A szőkenős viccek népszerűek, és gyakran maguk a szőke nők mesélik, ha jó a humoruk, ha eléggé intelligensek ahhoz, hogy magukon nevessenek. Bár a színésznőket nem tartják különösen intelligenseknek (főleg nem, ha szőkék), vannak köztük különösen okosak is. Szőkék és nem szőkék. Nézzük az IQ-t.



Nicole Kidman, Jodie Foster, Kate Beckinsale: 132 IQ

Madonna, Shakira, Geena Davis, Natalie Portman: 140 IQ

Sharon Stone: 154 IQ

Lisa Kudrow: 160 IQ



(Összeállította: ug)