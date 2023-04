Galopp a kockázatok mezején

És az mikor fog kiderülni, hogy Grendel Gábor minő emblémával jelzett pártlistán indul a 2023-as parlamenti választáson?

A NOVA párt április 22-én tart kongresszust. Ezt a kérdést és az egyes lehetőségeket ott fogjuk megvitatni a regionális küldöttekkel. A végső döntést pedig július 2-áig kell meghozni.

Az elődpártjaiból alakult Szövetséget egyelőre nem túl sokkal a bejutási küszöb alatt mérik. Meglépni azt sokat segíthetne a parlament alelnökének neve a leendő jelöltlistán. A magyar párt vagy annak platformjai keresték veled a kapcsolatot?

Kapcsolatban állok a magyar pártok néhány tisztségviselőjével. De ezek nem hivatalos találkozók, és nem a sajtó színe előtt zajlanak. Fogalmazzunk úgy, hogy baráti beszélgetések a politikáról és a szeptemberi választásról is.

Alelnök úr, hogy látod ma: sokat vesztettél volna, ha megmaradsz befutott újságírónak?

Az én szabad akaratom volt, hogy 2010-ben befejeztem az újságírást. Úgy éreztem, tovább akarok lépni. És nem bántam meg a döntésemet.

Úgy tudni, idén a kassai maratont tervezed lefutni. Az egy becsületes táv! A politikában is ilyen hosszú távon gondolkozol?

Ez érdekes párhuzam. És kifejező is. Kérdés, a politikában lehet-e rövid távon gondolkodni. Eddig csak félmaratoni távokat futottam, és így állok a politikával is. Ám hogy abban maratoni futó leszek-e, azt is a választók fogják eldönteni.