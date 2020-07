Figyelem! Ne vásároljon ezekből a csaló internetes boltokból!

Az internetes vásárlói galériák első látásra úgy tűnnek, mint egy különböző árucikkeket árusító e-shop. Ám a gyakorlatban ezek üzemeltetői csak közvetítői szerepet töltenek be a vásárló és a tényleges bolt között. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy a vásárló megrendeli az árut, a közvetítő ezt megrendeli a kereskedőtől, majd továbbítja a vásárló felé – a közvetítő pedig jutalékot kap az így szerzett ügyfelekért. Az utóbbi időben Szlovákiában is megszaporodtak az ilyen internetes vásárlói platformok, ám ezek közös ismertetőjele, hogy csak a pénzt zsebelik be, a megrendelt áru szinte sosem érkezik meg, a reklamáció és a kapcsolattartás pedig szinte lehetetlen – állítja a Fontech. A portál azt is kiderítette, hogy ezen oldalak tulajdonosi háttere egy-két céghez kötődik. A legtöbb esetben pedig megfigyelhető, hogy azonos, vagy nagyon hasonló a kínálatuk, és a már ismert márkákra utaló címet kapnak, ezzel is csapdába csalni az esetleges vásárlókat. Például ilyen a glamishop.sk (a glami.sk oldalra hasonlító névvel) vagy az aboutmy.sk oldal (az aboutyou.sk oldalra hajazó címmel).

A portál 15 csaló oldalt leplezett le, ezek közül néhány időközben már el is tűnt az internetről (lejárt a domainszerződése), némelyik azonban továbbra is működik, és szedi áldozatait. De az eltűntek helyett hamarosan újabb és újabb oldalak jelennek meg, hogy a fenti módszerekhez hasonlóan átverjék a vásárlókat. Az internetes fórumokon is nagyon sok a csalódott bejegyzés, a szlovákiai és csehországi vásárlók arra panaszkodtak, hogy a pénzt kifizették, ám az árut nem kapták meg, az oldal üzemeltetőit pedig nem lehet elérni, gyakorlatilag esélytelen a reklamáció. Olyanok is voltak, akik ugyan megkapták az árut, ám az bűzlött, és teljesen más – általában rossz minőségű kínai – termék volt a csomagban, mint amit megrendeltek.

Átverő oldalak eleganceshop.sk

aboutmy.sk

geneva.sk

glamishop.sk

klookai.sk

legalsolution.sk

servispresov.sk

sunsea.sk

A leleplezett oldalak tulajdonosa két emberhez (álnéven), azokon keresztül két céghez kötődik, ez pedig Luis Lawrenc (ECEVI) és Michael Brennerfield (GLO-Story Limited). Mindkét cég Nagy-Britanniában van bejegyezve, azonos címen – állítja a portál. A legtöbb csalást a bundyakabaty. sk/cz, a lauralondi.sk, a glamishop. sk és a sunsea.sk portál követte el. Ez utóbbira a közelmúltban a szlovák kereskedelmi felügyelőség (SOI) is felhívta a lakosság figyelmét. Ezek az esetek is tökéletesen mutatják, hogy egyre nagyobb veszély leselkedik az interneten. Azt is bizonyítják, hogy mind több az olyan oldal, amely már szlovák/ magyar/cseh nyelven „kínálja szolgáltatásait”, pontosabban veri át a gyanútlan ügyfeleket, aki a megrendelést követően sem a pénzüket, sem a terméket nem látják. Mivel az oldalakat általában külföldi tulajdonosok üzemeltetik, ezért a hazai kereskedelmi felügyelet nem járhat el ezekben az esetekben, így panasszal az Európai Fogyasztóvédelmi Központhoz fordulhatnak a megkárosítottak, vagy a rendőrségen tehetnek feljelentést. Ám a gyakorlat azt mutatja, hogy a hatóságilag bezáratott oldalak napokkal később egy új címmel, új oldallal jelennek meg az interneten, hogy tovább szedjék az áldozatokat.