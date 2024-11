Figyelem! Ellophatják az adatait, ha ilyen eszközön tárolja

A Bleeping Computer cikke szerint a CVE-2024-10914 azonosító alatt nyilvántartott sérülékenység 9,2-es súlyossági besorolást kapott, és egy támadóparancs-befecskendezéssel könnyedén kihasználhatja.

Ha ez önmagában nem lenne elég rossz hír, van még más is: az érintett eszközök birtokosai hiába is várják a gyártótól a biztonsági rést betömő frissítést, mivel ezek a NAS-ok már az életciklusuk végére értek. Hogy nem lesz frissítés, azt már maga a D-Link is megerősítette. A következő típusokról van szó: DNS-320, DNS-320LW, DNS-325, DNS-340L.

Sajnos jó megoldás nincs: az ilyen eszközökön tárolt adatok veszélyben vannak, ha kapcsolódnak a világhálóra. Az egyetlen megoldás a selejtezés, és egy másik NAS vásárlása – a D-Link is ezt javasolja.

A gyártó egyébként már kivonult a NAS-piacról, így mindenképp más márkát kell választania.

(hvg.hu)