Fellépne az álhírterjesztőkkel szemben a szlovák kormány

Rengeteg álhír, összeesküvéselmélet, hoax terjed az interneten, és a koronavírus-járvány idején ezek mennyisége soha nem látott mértékben nőtt, Szlovákiában is. Ezért a szlovák kormány most arra készül, hogy visszaszorítsa ezeket.

Az álhírek, összeesküvés elméletek és hoaxok rendkívüli veszélyt jelentenek a lakosságra nézve, akik gyakran mindent elhisznek, megosztanak, ami szembe jön velük az interneten. Mivel a koronavírus-járvány idején megnőtt a közösségi hálózatok jelentősége, nagyon sokan ott szerzik be az elsődleges információkat, ezért az álhírterjesztők, az összeesküvéselmélet- gyártók pont ezt a platformot használják a leggyakrabban, hogy terjesszék az elméleteiket. A koronavírus kulcsszó pedig olyan varázsszó, amit látva sokan azonnal megosztják az információkat, függetlenül attól, hogy azok igazak-e vagy sem. Az országos tesztelés során is megannyi hoax, álhír terjedt a közösségi médiában, ami sok esetben nehezítette a projekt sikerességét.

Éppen ezért most a szlovák kormány azt tervezi, hogy a jövőben harcolni fog a jelenség ellen. A tervezet szerint a jövőben olyan megfigyelési, monitorozó rendszert hoznak létre, amelyek sokkal hatékonyabban, és gyorsabban leplezik le az álhírek, összeesküvés-elméleteket terjesztő posztokat, oldalakat. A kormány ígérete szerint ez nem befolyásolja a szólásszabadságot, nem jelent cenzúrát, ám a jövőben az ilyen információkat terjesztők ellen – ha azok tudatosan, megtévesztő „híreket”, összeesküvés-elméleteket propagálnak – akár a rendőrség is felléphet, és büntetőjogi következményei is lehetnek.

A szlovák kormány tervezete szerint nemcsak elemzésekkel, az internet monitorozásával szeretné elérni az álhírek, összeesküvés-elméletek csökkenését, de tájékoztató anyagokat, oktatóvideókat, cikkeket is bevetne, hogy ezzel is növelje a lakosság digitális fejlődését, hogy azok maguktól is meg tudják különböztetni a valódi híreket az álhírektől, hogy ki tudják szűrni azokat a posztokat, információkat, amelyek célja a megtévesztés, elbizonytalanítás. A tájékoztató anyagok kidolgozásába, terjesztésébe bevonnák a civil szervezeteket és a sajtót is. A tervezet egyelőre tárcaközi egyeztetésen van, és az ország 2019–2022-es évre meghirdetett Szlovákia digitális transzformációja programnak részét képezi.