TRAGÉDIA: Töltőkábel rázta halálra a tinilányt

Halálos áramütést szenvedett egy thaiföldi tinédzser, miközben a töltés alatt lévő mobiljának kábele hozzáért a fémből készült ágykeretéhez – írja a Daily Mail. A vizsgálatok szerint a 17 éves Non Ying épp játszhatott a telefonján, amikor a tragédia történt. A sérült borítású kábel ragasztószalaggal volt összefoltozva.

A lány édesanyja nem tartózkodott a lakásban, haértekor holtan találta lányát. Először azt hitte, hogy természetes módon történt a tragédia, ám amikor hozzáért a lány testéhez, enyhe áramütést érzett - ekkor a konnektorhoz rohant, hogy leválassza a töltőre dugott mobilt, de a lány már halott volt.

A helyi rendőrség szerint a nyomozás még folyamatban van, így a pontos technikai részletek még váratnak magukra. A New York-i Tűzoltóság is külön felhívta korábban már a figyelmet arra, hogy a felhasználók sose használjanak olyan megtört és rossz állapotú kábeleket, amiken sérült a vezetékeket fedő szigetelőborítás, mert nem csak tűz-, de életveszélyes is a használatuk.

(via 24)