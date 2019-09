Ezért állhatott le a Wikipédia

Botnetes támadás bénította meg a Wikipédia német és néhány más kiadását is, írja a dpa német hírügynökség nyomán az Index. A Wikimedia Deutschland DDOS-os, avagy túlterheléses támadásról számolt be péntek délután. Az ilyen támadásoknál a kiszolgáló szervert nagy mennyiségű lekérdezések özönével kényszerítik térde.

Bár a nagy weboldalak többnyire rendelkeznek védelmi mechanizmusokkal az ilyen támadások ellen, a Wikimedia állítása szerint a támadás igen heves volt. A hasonló esetekben jellemzően botneteket használnak, ezek olyan hálózatok, amik akár több millió számítógépből is állhatnak, és a gépek tulajdonosainak nincs is róla tudomása, hogy a számítási teljesítményüket valaki más is felhasználja.

Röviddel péntek éjfél előtt a Wiki-oldalak egy rövid időre ismét elérhetővé váltak, de aztán ismét leálltak, szombatra ismét elérhető lett az oldal. Francia és angol felhasználók is problémákat jelentettek. Egy frissen beregisztrált Twitter-fiókon át azt állítja valaki, hogy ő a felelős a támadásért. Éjfél előtt nem sokkal bejelentette, hogy egy rövid időre felfüggeszti a támadást, hogy így bizonyítsa, tényleg ő áll a dolog mögött – feltehetően ezért volt rövid egy ideig ismét elérhető az oldal abban az idősávban.

Az támadás állítólagos kitervelője azt állítja, hogy egy új módszert tesztelt, és következő célpontnak a Twitch nevű streaming oldalt nevezte meg, azonban a Twitch-nek az Amazon szolgáltatja a tárhelyet, és jobban védve van a túlterheléses támadások ellen.

(index.hu)