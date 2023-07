Cherchez la femme!

A női karrier valós problémáit kezelő politikai megszólalások helyett a tradicionálisnak tűnő közéleti szerepek forszírozása, illetve a kulturális-etikai kérdések túlzottan konzervatív, olykor begyepesedett szemléletű tónusa szintén szerepet játszik a nők tartózkodó politizálási hajlandóságában?

Ne legyenek illúzióink. A nők nagy része is gondolhatja azt, hogy a politika nem a nőknek való. Mert hozzászoktak ahhoz, hogy azt a férfiak intézik.

Még ha 2023-at írunk is?

A statisztikák azt fogják mutatni, hogy picike javulás azért mutatkozik, bár végtelenül lassan. És esetlegesen. Ellépve a politikától, a mindennapi élet gondjai közül elég akár csak egyetlen példát – a bérszakadékot felhozni. Hiszen ha az itt a jövőben is a mai tempóban fog csökkenni, akkor úgy 60-70 év múlva, esetleg még később lesz a férfiak meg a nők bére egyenlő az értékrendjében ugyanazon munkáért. Mert ha a férfiak az építkezéseken nehéz fizikai munkát végezve gerendákat cipelnek, azt megbecsüli a bérrendszer. De azt, hogy a nővérke a kórházban ugyanilyen nehéz munkát végez, amikor a betegeket kell megfordítani, felemelni vagy kiemelni a betegágyból, az a bértáblázatok szempontjából már kisebb értéket képvisel. Rengeteg ilyen abszurd, semmivel sem indokolt ellentmondás él velünk. És akkor még nem említettem az esélyegyenlőség alapvető princípiumát.

Gondolom, nemcsak a képviselői munka közben találkozott sűrűn az efféle torzulásokkal, hanem szociológusként is kutatta ezt a problémakört. A női egyenjogúság és egyéni önrendelkezés, az emberi méltóság távolról sem jelentik ugyanazt a mai szlovákiai társadalomban?

Hogy is mondjam? A nőknél ez önbizalom kérdése is. Valljuk be őszintén, hogy a társadalom nemigen kívánja feloldani ezt a dilemmát, jobbára átsiklik fölötte. És egy csöppet sem segíti, hanem inkább elfojtja. Ennek pedig ezer oka lehet, amiket kimondani sem szeretnék.

Ám ha mégis megpendítenénk legalább egyvalamit a sok közül?

Akad például pszichológus is, aki úgy véli: a nők túl messze mentek az emancipáció kérdésében, és most ráfizetnek. Ezzel például én nem szeretnék egyetérteni. Bár nem zárom ki, hogy a köztudatban, valahol az alsóbb áramlatokban ez is működik. Pedig ha, akkor a nők csak azért beszélnek/ beszéltek határozottabban az emancipációról, mert a valóságban túl kevés, vagy érdemben semmi sem történik ezen a téren. Mindig csak ugyanaz a mantra ismétlődik, s ha változik is valami, nem mindig a nők javára. Ezt az is bizonyítja – akár a politikához visszatérve –, hogy a községi- városi nívó posztjain hamarabb és nagyobb arányban jelennek meg a nők, mint a felsőbb döntéshozatali szinteken. Ott, ahol a köznapi munka zajlik, azt szívesen átengedik a férfiak; és a nők általában nem is panaszkodnak a munkára, nem az riasztja el őket a politikai-közéleti szerepvállalástól. Hanem sokkal inkább a politika gyakran alpári eldurvulása.

Azt ön miként látja, hogy Zuzana Čaputová nem indul újra az államfői tisztségért?

Őszintén szólva én sajnálom, hogy végül így döntött. De megértem őt. Azt hiszem, a szíve mélyén megkeseredett. Államfőként is, hölgyként is annyi nemtelen és gyalázatos támadás érte, ami nem segíti, hogy a köz érdekében valaki újabb feladatokat vállaljon. Valljuk be nyíltan: gyakran az ő emberi méltóságába is belegázoltak, és a gyerekeit is otromba módon fenyegették. Keserűséggel nem szabad és nem is lehet államfői feladatokat vállalni.

Politikusként önnek is szüksége volt önelemzésre?

Voltak persze helyzetek, hogy igen. Többnyire akkor, ha azzal szembesültem, hogy a férfi kollégáknak más az elvárásuk velem szemben, mint ahogy azt én gondolom, mik lehetnének a saját elvárásaim.

Nem igazodott, bár ők elvárták volna? Aki nem lép egyszerre?! Baj, ha „az a nő” másként látja?

Előfordult ilyen is. De leginkább talán az járta, hogy na jó, ha már egyszer itt van, akkor lesz, aki kávét főzzön. Ugye, megint az esélyegyenlőség! Fölemelték önmagukat egy magasabb szintre, és úgy gondolták, hogy a gondolkodás magasságában egy nő nem képes velük a tempót, az iramot tartani.

Ilyenkor lázadni szokás, vagy nyelni egyet?

Vérmérséklet kérdése. Az ember azt teheti ilyenkor, hogy még jobban, még lelkiismeretesebben teszi a dolgát. Az én tapasztalataim szerint a nők általában így reagálnak. Erősödik bennünk a bizonyítási kényszer.