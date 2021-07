Hihetetlen, de igaz

A brit királyi család tagjainak számos olyan feladatot kell elvégezniük és sok olyan szabálynak kell megfelelniük, amelyek egészen hihetetlenek. De vannak különös szokások is. Nézzük csak:

Érinthetetlenek

Senki sem érhet hozzá a királyi család tagjához, de főleg nem az uralkodóhoz. Ezt a régi szabályt azonban manapság gyakran megszegik. 2009-ben például Barack Obama volt amerikai elnök és felesége nagy-britanniai látogatása során Michelle lelkendezve ölelte meg a királynőt. II. Erzsébetnek ez egyáltalán nem volt kellemetlen, egyesek szerint ő volt a kezdeményező.



Vértartalék

II. Erzsébet sosem utazott el külföldre a királyi haditengerészet, szakmájában elismert orvosa nélkül. Ha egészségügyi tanácsadói úgy ítélték meg, hogy az adott helyen problémák merülhetnének fel a vérátömlesztéssel, a királynő a saját véréből vitt tartalékot az útra.

A királynőt általában sofőrje hozza-viszi, de maga is nagyon szeret vezetni

Nincsenek iratai

Mindegyik brit útlevelet Ő királyi fensége nevében adják ki, neki azonban nincs szüksége ilyen dokumentumra, akkor sem, ha külföldre megy. Sőt, még vezetői jogosítványa sincs, bár maga is szívesen ül a volán mögé.



Kétszer ünnepel

Őfelsége születésnapja a legjelentősebb dátumok közé tartozik Nagy-Britanniában. II. Erzsébet április 21-én született, s ezt a napot a családi ünnepnek tartják fenn. A hivatalos ünnepségeket június második szombatján tartják, ez a hagyomány 1748-ig nyúlik vissza, amikor II. György uralkodott.



Autót javított

Néhány évvel azelőtt, hogy II. Erzsébet koronával a fején belépett a Buckingham-palotába, a háború alatt, 1945-ben autószerelőként és sofőrként dolgozott. Ekkor egy 230873 számú iratot is kapott, amelyen rangja és neve – Elizabeth Alexandra Mary Windsor – szerepelt.

Károly hercegnek állítólag különös igényei vannak…

Szeszes italt mértékkel

Fiatalabb korában II. Erzsébet aperitifként egy pohárka gint engedett meg magának, az ebédhez pedig bort ivott. Este elvárta, hogy egy pohár pezsgőt vagy száraz martinit készítsenek neki. Ma már ritkán hódol ezeknek az örömöknek.



Tilos az autogram

Szigorú szabály tiltja a királyi család tagjainak, hogy autogramot osztogassanak, nehogy visszaéljenek az aláírással. Bár Meghan Markle még nem volt férjnél, amikor látogatást tett a walesi Cardiff-kastélyban, „amerikai módon” szegte meg a szabályt: neve helyett azt írta egy 10 éves kislánynak a fényképre: „Hi Kaitlin.”



Mint mások

A királyi család tagjai is vágynak egy kis szabadságra. Ha a volán mögé ülnek, az nem azért van, mert a sofőrjük megbetegedett. Vilmos és Harry herceg, Katalin hercegné és még az idős uralkodó is lelkes sofőrök. Gyakran vezetett a néhai Fülöp herceg, és Diana hercegné is szívesen vitte autóval fiait az iskolába.

Sandringham, ahol a család a karácsonyokat tölti. Szentestén az összes vendégnek rá kell állnia az öreg személyi mérlegre, vacsora előtt és után is.

Különös kérések

Diana hercegné egykori komornyikja elárulta, milyen különös igényei vannak Károly hercegnek. Mindennap kivasalják a herceg pizsamáját és a papucsain levő szalagokat, a fürdőszobában a megfelelő helyzetben kell találnia a vízcsapokat, a fürdővíznek pedig langyosnak kell lennie. Maga még a fogkrémet sem nyomja ki, ezt a komornyiknak kell megtennie egy vonalzóval, hogy a kefén pontosan 2,5 cm paszta legyen.



Súlykontroll

Különös szokás uralkodik Sandringhamben, ahol a család a karácsonyokat tölti. Szentestén az összes vendégnek rá kell állnia az öreg személyi mérlegre, mégpedig vacsora előtt és után is. Ezt a szokást a 20. század elején VII. Eduárd vezette be, aki úgy gondolta, hogy az emberek nem esznek eleget. Ezen az ellenőrzésen esett át Meghan Markle és anyja, Doria is, amikor a királynőnél töltötték az ünnepeket.

