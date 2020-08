Az okostelefonunk elárulja, hol jártunk a határzár idején

Megkérdeztük a szlovákiai mobilszolgáltatókat, hogy milyen trendeket tapasztaltak a roamingforgalomban, a március-júniusi időszakban, illetve, hogy az előző év hasonló időszakához viszonyítva mely országokban jártak az ügyfelek.

A Telekom ügyfelei körében az idei év második negyedévében (tehát a határzár idején) 20 százalékkal volt kevesebb a hangalapú roamingforgalom, azaz a hívások száma, az SMS-küldés felére esett vissza, az adatforgalomban azonban stagnálás figyelhető meg – tájékoztatta lapunkat Michal Korec. A Telekom szóvivője elmondta azt is, hogy néhány országban még nőtt is az internetezés aránya – ez valószínűleg annak tudható be, hogy sokan külföldön ragadtak, és a mobilinternetet használták kapcsolattartásra. „Ha a havi lebontást vesszük figyelembe, akkor elmondható, hogy márciusban még nem érintette a forgalmat a koronavírus, ekkor a hívások számában még az előző évhez hasonló volt a forgalom – mondta Korec. A legjobban áprilisban és májusban figyelhető meg a hatás, ekkor az összes szegmenst érintette a csökkenés, az adatforgalom áprilisban kicsit csökkent, míg májusban picit nőtt, így teljes időszakban stagnált – tette hozzá a szóvivő. Júniusban már minden szegmensben elindult a növekedés, ám az előző évhez hasonlítjuk, akkor továbbra is csökkenésről számol be a Telekom. Ha az országokat nézzük, akkor elmondható, hogy ez esetben nem történt változás, továbbra is a Németország, Ausztria és Csehország az első helyezett, vagyis itt volt a legtöbb ügyfél, az első tízben van még Magyarország, Hollandia, Franciaország, Belgium, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Olaszország. Horvátország, mint hagyományos nyaralódesztináció elsősorban a nyári hónapokban kerül a toplistára, júniusban azonban jelentős, az egyes szegmensekben 45–70 százalékos csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest.

Az O2 ügyfelei többet használták az adatforgalmat a március-júniusi időszakban, itt 50 százalékos növekedésről számolt be a szolgáltató. Ugyanakkor a trendek és az előrejelzések alapján még így is csökkent a növekedés üteme – mondta lapunknak Tereza Molnár. „Jelentősen csökkent azonban az EU-n kívüli forgalom, ahol az adatforgalom a harmadára esett vissza” – tette hozzá az O2 szóvivője. A kimenő hívások 45 százalékkal nőttek, a fogadott hívások esetében 35 százalékos a növekmény az előző évhez viszonyítva. Az országok top 10-es listája az alábbiak szerint alakult: Csehország, Németország, Ausztria, Hollandia, Magyarország, Franciaország, Belgium, Olaszország, Nagy Britannia és Svédország. „Azt feltételezzük, hogy a növekményt azt okozta, hogy sok honfitársunk nem tudott hazatérni, így a telefont használta a mindennapos kapcsolattartásra. Éppen ezért az említett hónapokban az O2 eltekintett attól, hogy a kinn rekedt ügyfelektől felárat kérjen, amelyet a szabály előír (ha életvitelszerűen külföldön tartózkodik valaki, akkor a szolgáltató pluszdíjat kérhet – a szerk. megj.)” – tette hozzá Tereza Molnár.

A 4ka mobilszolgáltató üzemeltetője, a SWAN Mobile a.s. szintén növekedésről számolt be, a hívásoknál 10 százalékos, míg az adatforgalom esetében 34 százalékos volt a növekmény március-június időszakban – tudtuk meg Roland Kyška marketingvezetőtől. A legnépszerűbb országok, ahova a 4ka ügyfelei utaznak, továbbra is Csehország, Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország, a nyári hónapokban pedig már megfigyelhető a növekedés az olyan népszerű nyaralóhelyek esetében, mint Horvátország vagy Görögország.

Kérdésünkre az Orange szűkszavúan nyilatkozott, csupán annyit tudtunk meg, hogy 30 százalékkal csökkent a roamingforgalom a március-június időszakban.

Érdekes lesz még megfigyelni a július-szeptemberi adatokat is, hiszen azokból kiolvashatjuk, hogy mennyire változtatta meg a koronavírusjárvány a szlovákiaiak nyaralási, utazási szokásait.