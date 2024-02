Az Apple telefonjai fogynak a leginkább hazánkban

Ha a teljes összegzést nézzük, akkor az összesen elérhető negyven pozícióból 12-t az Apple, 11-et a Samsung és 10-et pedig a Xiaomi szerzett meg. Kezd feljönni a Honor is, 5 helyezéssel a negyedik lett (ebből egy első és egy második helyet is megszerzett), míg a Motorola két készülékkel szerepel a listán. Érdekesség, hogy a legújabb iPhone-ok közül az 15-ös és a 15 Pro modell mind a négy szolgáltató tízes listáján megtalálható, sőt, ez előbbi a 4ka ügyfelei körében a hónap nyertese is lett.

Az Orange-nál csak három gyártó rúgott labdába az év első hónapjában, helyezések alapján a legjobb a Xiaomi lett, négy modellel, míg a Samsungnak és az Apple-nek három- három okostelefonja található meg a listán. A nyertes a Samsung Galaxy A54-es készülék lett. A Telekomnál Samsung (4), Apple (3), Xiaomi (2) és Motorola (1) lett a végső sorrend. Az első helyezést itt is a Samsung Galaxy A54 5G-s modell szerezte meg.

A Telekomnál egyértelműen a legnépszerűbb gyártó a dél-koreai, nemcsak számszerűen, de az első helyezések alapján is – a négy modell az első 4 pozíciót foglalja el.

Az O2-nél döntetlenre végződött a verseny a Samsung és a Honor között, igaz, ha az első helyezéseket vesszük alapul, akkor kijelenthető, hogy a Honor lett a jobb – az első és a második helyen is az ő modelljük van. Az Apple két készülékkel, míg a Motorola és a Xiaomi egy-egy okostelefonnal szerepel a listán.

A 4ka szolgáltatónál a legnépszerűbb gyártó egyértelműen az Apple, a 10 pozícióból négyet megszerezve, második a Xiaomi három modellel, a Honor két helyezést ért el, a Samsung pedig csak egyet.