Arizonai eklektika

A belsőépítészek a tulajdonosok kívánsága szerint rendezték be az otthont: ezért kerültek gesztenyefából gyártott padlódeszkák a földre, ezért döntöttek a viga stílusú, a délnyugaton használt fagerendák és az eklektikus stílusú bútorok mellett. Az antik vaslámpákat egy spanyolországi erkélykorlátból készítették, a dísztárgyak pedig az arizonai sivatagi világhoz kötődnek: ilyen a két kivételes antik Navajo-szőnyeg, a régi pueblo kerámia és az antik apacs kosarak.

Mint ebben a tucsoni házban, az arizonai és Új-Mexikó-i otthonokban is újra megjelentek a régi díszítőelemek, a lakberendezők szívesen választják a rusztikus elemeket, a gazdag textúrákat, a geometrikus mintákat, az indián motívumokat, a föld színeit, a barnát, a terrakottát. Rutinosan egyesítik a délnyugati, de mondhatjuk vadnyugati elemeket, a bőrt, a tipikus színes szőnyegeket, a fát, a kerámiát az európai régiségekkel vagy a perzsaszőnyegekkel.

Linda Robinson, aki Arizonában belsőépítészként dolgozik, és az ő munkáját dicséri ez a ház is, azt mondja, hogy itt is betartotta a délnyugati darabok más elemekkel való összekeverésének elvét. „A keverés karaktert ad. Nagyon modern” – mondja.

Nagy fantáziával elegyítette a délnyugati elemeket a régiségekkel – például apacs kosarat helyez egy régi francia íróasztalra, merészen kárpitoztatja be a francia barokk fotelt indián mintás szőnyeganyaggal. Figyelt arra, hogy a természetet behozza a házba; a gyönyörű panorámát nagy ablakokkal kereteztette be.