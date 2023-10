Afrika tetején

A Stella Point és az Uhuru-csúcs között rajtam is kezdett eluralkodni a hegyi betegség, ami erősödő fejfájásban és szédülésben mutatkozott meg. Készítettünk néhány fotót és indultunk is vissza az alaptáborba. Valamivel több mint két óra múlva vissza is értünk a Barafu táborba. Örültem, hogy önerőből feljutottam a Kilimandzsáró csúcsára, de abban a pillanatban sokkal jobban örültem annak, hogy végre egy horgászszékben ülök. Richard természetesen óriási mosollyal fogadott, majd gratulált és kezembe nyomott egy kis kekszet és egy bögre teát. Elmondhatatlanul örültem, hogy látom. Pszichikailag és fizikailag is kimerített az éjszakai csúcstámadás. Pihentünk egyet, ebédeltünk és délután elindultunk a Mweka táborba. Ez volt a túra utolsó megállója. A tábor 3100 méteres tengerszint feletti magasságával sokkal barátságosabb környezet jelent az emberi szervezetnek. Vincent is sokkal jobban festett és az én fejfájásom is teljesen megszűnt. Itt fogtam fel úgy igazán, hogy tényleg megcsináltuk. Feljutottunk Afrika tetejére! A Mweka tábor felé tartva elhagytuk a magashegyi sivatagot és egyre csak nőttek a fák. A túra utolsó napját már a sűrű esőerdőben töltöttük.

Visszaérve a civilizációba, megkaptuk a Kilimandzsáró megmászását igazoló elismervényünket, autóba ültünk, búcsút vettük segítőinktől, amerikai és belga harcostársainktól. Hét nap után igazi élményként éltük meg a zuhanyozást, és késő délután már repültünk is vissza Európába.