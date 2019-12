Adventi kalendárium: Kicsit elcsitul a világ zaja

Úgy érzem, a karácsonyi ünnepek közeledtével figyelmesebbekké válnak, kedvesebbek lesznek az emberek egymáshoz. Ezt tapasztalom a könyvesboltunkban is, amikor jönnek az emberek és megfelelő, személyiségre szabott ajándékot keresnek azok számára, akik fontosak az életükben. Mindenkinek van néhány kedves, elismerő szava a másikhoz. Ha kívánnék valamit, talán azt, hogy az ünnepek elmúltával se kerüljünk vissza a mindennapi taposómalomba, ne hidegüljünk el egymástól, ne fásuljunk el és ne zárkózzunk magunkba. Maradjon meg ez az egymásra hangolódás, elsősorban a családokban. Teljesen másképp élem meg a karácsonyi ünnepeket, amióta megszületett a két unokám. Talán még apaként sem éltem meg ezt a mesevilágot, ezt a tiszta, őszinte gyermeki rácsodálkozást, aminek most a tanúja, illetve részese lehetek. Van úgy, hogy csak nézem őket hátradőlve, gyönyörködöm bennük. Várom a karácsonyi ünnepeket, amikor kicsit lehalkul, elcsitul körülöttünk a világ zaja, és végre több időnk jut egymásra. Szeretném, ha az év többi hónapjában is pont ilyen nyitottak, érzékenyek, értő figyelemmel hallgatók lehetnénk, kellő igyekezettel ez talán még meg is valósítható.

Bresťák Sándor



A szerző amatőr festőművész