Adventi kalendárium: Két napig semmi tenisz, csak a család

Megreggeliztünk, majd a testvéremmel segédkeztünk a készülődésben és vártuk a vacsorát. Anyukám isteni kirántott pontyot és majonézes krumplisalátát készített. Vacsora után pedig a szüleink csengettek a csengővel, hogy megérkezett a Jézuska, és mi bementünk a szobába a karácsonyfához, ahol addigra már ott voltak az ajándékok. Kibontottuk őket, majd beszélgettünk, és vártuk az éjféli szentmisét. 25-én pedig leutaztunk, illetve most is lemegyünk Nádszegre a nagyszüleimhez, és ott töltünk 2-3 napot.

A karácsonyfa díszítése nehéz volt mindig. Apukám nem nagyon engedett oda hozzá minket, a fának úgy kellett kinéznie, ahogy azt ő elképzelte. Azért mindig segítettünk feltenni a fényeket és a többi díszt. Általában 1-2 nappal szenteste előtt kezdtük feldíszíteni a karácsonyfát, hogy már biztosan kész legyen 24-én estére.

Profi sportolóként valamelyest változtak a szokásaim. November végén és december elején minden évben a Magas-Tátrában vagyok kondi edzőtáborban. Utána pedig kezdődik a felkészülés a következő szezonra, az év eleji Australian Openre. Nagyon sok intéznivalóm van a karácsonyi teendők mellett is, így általában nagyon sűrű ez az időszak számomra. Ezért már többször is előfordult, hogy egy héttel a karácsony előtt még semmilyen ajándékot nem szereztem be. Idén igyekszem nem az utolsó pillanatokra halasztani az ajándékok megvásárlását. Legtöbbször 23-án befejezzük az edzéseket, de volt már úgy, hogy 24-én délelőtt volt egy lazább edzésünk. 25-e és 26-a azonban már teljesen tenisz nélkül telik, csak a családomra figyelek.

Szeretem a finom ételeket, és jól is lakok, de nem viszem túlzásba, figyelek az étkezésre az ünnepek alatt. Amikor látogatóba megyünk a rokonokhoz, mindig megkóstolom a süteményeket, de csak 1-2 darabot, mert minden egyes sütivel nehezebbek az ünnepek utáni edzések.

Idén először töltöm együtt a szentestét a barátnőmmel. Eddig mindketten a családjainknál voltunk, ő Csehországban, mert az édesapja onnan származik, és ott élnek a nagyszülei és a rokonai, én pedig Pozsonyban voltam a szüleimmel. 26-án vagy 27-én találkoztunk. De az ajándékokat mindig odaadtuk egymásnak előbb, hogy a karácsonyfa alatt tudjuk kibontani. Még nem beszéltük meg, de vagy az ő családjánál, vagy nálunk töltjük a karácsonyt, hiszen most nem nagyon lehet utazni Csehországba sem.

Az utolsó hírek szerint egy héttel elhalasztják az Australian Opent, így csak január 5. és 8. között indulhatunk Ausztráliába. Ez számomra jó hír, hiszen így a szilvesztert és az újévet is itthon tölthetem a szeretteimmel.

Gombos Norbert

teniszező