A pécsi havihegyi mandulafa lett az év európai fája

A győztes pécsi mandulafa (Fotók: MTI, Tree of the Years Europe, ETY2019/Martin Babarík)

A Brüsszelben kihirdetett eredmény szerint a legtöbb, 45 132 szavazatot a pécsi fa kapta. Az online szavazáson győztes pécsi mandulafa egy csavarodott törzsű, több mint 135 éves fa, amely a Havihegy csúcsán álló pécsi Havas Boldogasszony-templomnál fogadja az érkezőket.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért felelős uniós biztos az Európai Parlamentben megrendezett díjátadó ünnepségen hangsúlyozta, az idei nyertes, a pécsi havihegyi mandulafa az örök megújulás magyar szimbóluma. Magyarország immáron negyedik alkalommal nyerte el valamely különleges történetű fájával a kilencedik alkalommal meghirdetett Európai Év Fája kitüntető címet – tette hozzá. „A fák arra emlékeztetnek mindannyiunkat, hogy milyen fontos része életünknek a természet” – mondta az uniós biztos.

Gogol, Turgenyev, Repin is járt a hatalmas tölgy alatt

Tizenöt európai ország 311 érvényes jelölésből kiválasztott 15 fája versengett egymással a 2019-es Európai Év Fája címért. Ez azt mutatja, hogy az európaiak nagy gondot fordítanak természeti örökségük sokféleségének megőrzésére és védelmére. A versenyben részt vevő mindegyik fa az emberek és a növényvilág kapcsolatának jelképei, és egyúttal a természeti örökség, illetve a helyi közösségek összefogását mutatják – írta a cseh alapítvány közleményében.

Monte Barbeiro 150 éves magyaltölgye

Páva Zsolt pécsi polgármester közleményében azt írta: „a siker közös erőfeszítéseink eredménye, hiszen az elmúlt hetekben sok ezer – a pécsi fával szimpatizáló – ember fogott össze, adott le szavazatokat a havihegyi kápolna mellett álló matuzsálem győzelme érdekében”. A városvezető arra bátorított mindenkit, hogy közösen ünnepeljék meg a sikert, ezért a különleges fánál szerdán délután pikniket tartottak.

Az idei verseny második helyezettje a festőknek és költőknek ihletet adó oroszországi abramcevói tölgy lett 39 538 szavazattal. A hatalmas tölgyfa az Abramcevo Állami Történeti, Művészeti és Irodalmi Múzeum által fenntartott területen nő a moszkvai régióban. A 248 éves fa számos kiemelkedő orosz művésszel találkozott élete során – festők, költők, színészek pihentek meg alatta. Gogol, Turgenyev, Repin, Szurikov és Polenov is járt hatalmas koronája alatt. A fát megörökítő festményt, Viktor Mihajlovics Vasznyecov egyik leghíresebb alkotását, az 1883-ban festett Abramcevói tölgyfát a Tretyakov Állami Galériában csodálhatjuk meg.

A titkokat őrző hársfa Kopčany szélén

A harmadik az év európai fája versenyen a portugáliai Monte Barbeiro 150 éves magyaltölgye lett 32 630 szavazattal. A szívós magyaltölgy egy egyedülálló mediterrán termelési rendszer, a Montado része, amely fenntartja az érzékeny területek gazdaságát, és egyaránt hozzájárul a biodiverzitáshoz és a vidékfejlesztéshez. „Ha meg akarod érteni a csodás magyaltölgyet, csak ülj le a fa árnyékot adó lombkoronája alá, amely elviselhetővé teszi az alentejói nyári hőséget, és gyönyörködj a végtelen békét és nyugalmat árasztó síkságban” – mutatták be a fát a Tree of the Years Europe oldalon. A szlovákiai döntős, a 235 éves nagylevelű hárs 15 412 szavazattal a nyolcadik lett. Kopčany falu szélén, egy csendes réten áll egymás mellett a vén hárs és az öreg templom. Utóbbit a 9. vagy 10. században emelték, Szlovákia egyik legrégebbi épülete, amely a Nagymorva Birodalom időszakából maradt fenn. (MTI, Tree of the Years Europe)