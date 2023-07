Ősztől épülhet a gútai Corvin Alapiskola multifunkciós sportpályája

A Corvin Mátyás Alapiskola új, multifunkciós sportpályájának építése már hosszabb ideje terítéken van a városban. Az eredeti remények szerint múlt év végére valósulhatott volna meg a fejlesztés, ám ez végül átcsúszott 2023-ra. Halász Béla (független) a legutóbbi testületi ülésen röviden annyit mondott, nyert a város pályázata, ősszel, várhatóan októberben pedig el is kezdődhet az építkezés. Mint ismeretes, 3211 négyzetméteres területen korszerű felületen sportolhatnak majd a gútai alapiskolák diákjai – a labdasportok mellett az atlétikának is nagy szerep jutna.

A rövidtávú városfejlesztési terv kapcsán emellett több beruházásról is döntöttek Gútán. A polgármester emlékeztetett, már korábban is tárgyaltak arról, hogy a közvilágítás vezetékeire meghatározott összegeket kell elkülöníteniük azok rossz állapota miatt. A rövidtávú fejlesztési terv keretén belül egyelőre 50 ezer eurót szánnak erre a célra. Ami a zöldterületeket illeti, a Templom tér övezetébe tartozó facsoportot fogják megújítani, különös tekintettel arra, hogy közülük már több egyed beteg.

Jó hírnek számít, hogy kiválasztásra került a két lakótömbre szétosztott, 48 darab városi bérlakás építését kivitelező cég is, így most már záros határidőn belül elkezdődhet a 4,3 millió euró összértékű beruházás „Hatalmas igény van a bérlakásokra városunk területén” – summázta a helyzetet Halász Béla, aki azt reméli, az építkezést követően nagyan enyhülni fog ez a probléma, hozzátéve, hogy elfogadható bérleti árakat kérnek majd az emberektől.

A rövidtávú fejlesztési terv keretében a képviselők elő került 16 közbeszerzés kiértékelése is. Ide tartozik például a Béke és a Szent Anna utcák új aszfaltozása mintegy 162 ezer euró összértékben. Sor kerül még többek között további korszerűsítésekre is: így például megújul majd a GÚTA SERVICE épülete, ill. a Corvin iskola tornaterme is. Utóbbit, ahogy a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola épületét hőszigetelnék is. A képviselők többsége mindegyik napirendi pontot, ill. fejlesztést megszavazta. Lengyel István (Gútaiak Gútáért) és Finta Zoltán (Szövetség) képviselők mindössze arra kérték a városvezetést, hogy az a fejlesztések pénzügyi hátteréről nyújtson a jövőben pontosabb kimutatásokat és tájékoztatási anyagokat a testület számára.