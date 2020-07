Ön is benne lehet Ridley Scott filmjében

Bárki küldhet videót Ridley Scott és Kevin Macdonald készülő dokumentumfilmjébe, amely a Föld egy napját mutatja be. A két rendező YouTube-videóban tette közzé felhívását. A Life in a Day című filmhez kérik a földlakók segítségét, amely bolygónk egy napját szeretné bemutatni különböző helyeken élő emberek szemszögéből.

Bárki küldhet videót Ridley Scott és Kevin Macdonald készülő dokumentumfilmjébe, amely a Föld egy napját mutatja be. A két rendező YouTube-videóban tette közzé felhívását. A Life in a Day című filmhez kérik a földlakók segítségét, amely bolygónk egy napját szeretné bemutatni különböző helyeken élő emberek szemszögéből.

A 82 éves Ridley Scott és az 52 éves Kevin Macdonald arra kérte a közönséget, hogy aki szeretne részt venni a projektben, örökítse meg, mit csinál július 25-én, és töltse fel videóját a lifeinaday.youtube platformra. „Mindenki és bárki lényeges ebben a filmben, teljesen mindegy, hogy mit tapasztal. Nyilván mindenki számára rendkívüli ez az idei év, ami tükröződik majd a felvételekben. De elsősorban a személyes tapasztalatok fontosak a készülő film számára” – hangsúlyozta Macdonald, aki a film második felét rendezi majd. Az első rész a világ különböző tájain élő profi filmesek snittjeiből áll majd össze, ezért Ridley Scott a felelős, aki már felkérte a kiszemelt kollégákat. A dokumentumfilmet a tervek szerint a 2021-es Sundance Filmfesztiválon mutatják be, és a YouTube-on elérhető lesz.

Nem ez az első dokumentumfilm Life in a Day (Az élet egy napban) címmel, tíz éve már bemutatták, hogyan élnek az emberek bolygónk különböző szegleteiben. Kevin Macdonald 2010-ben, az ötödik születésnapját ünneplő YouTube felkérésére intézett hasonló felhívást az amatőr filmesekhez, akik megörökítették, hogyan telt egy konkrét napjuk, mit csináltak július 24-én. Akkor 80 ezer mű érkezett, összesen 4500 órányi videofelvétel 192 országból. Macdonald és alkotótársai ebből vágtak össze egy másfél órás montázst. A producerek egyike már akkor is a legendás amerikai filmrendező, Ridley Scott volt.

Július 25-én, szombaton tehát önöknek is lehetőségük nyílik részt venni ebben a nem mindennapi projektben. Az alkotók augusztus 2-ig várják a videókat. Egyetlen kérésük, hogy valamennyi benne szereplő személytől kérjenek írásbeli hozzájárulást, az utólagos jogi viták elkerülése érdekében.