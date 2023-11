Selyés gimnazisták a KöMaL Ankéton

A verseny zárása a minden évben zajló, kétnapos KöMaL Ankét. A komáromi Selye János Gimnázium diákjai minden évben részt vesznek a díjátadón, ez idén sem volt másképp.

RNDr. Édes Erzsébet igazgatóhelyettes kíséretében indultunk Budapestre, az ELTE épületébe. Megérkezésünk után kezdődött is a program az esemény megnyitásával. A díjátadót megelőzte négy előadás. Ezek sok témát érintettek, így mindenki megtalálhatta a számára érdekeset. A bemutatók az égi mozgásoktól kezdve egészen a geometria és algebra érdekességeit érintették a fizikával egyaránt. Ezután jött a díjátadó. Iskolánkból több diák is kiemelkedően teljesített. A P-jelű elméletifizika-feladatok versenyében, a 11. osztályosok körében dicséretben részesült Tárnok Ede (5. helyezés) és Kovács Kristóf (8. helyezés) – mindketten a IV.A tanulói. Žigo Boglárka (III.C) a G-jelű fizikagyakorlatok versenyében a 10. osztályos kategóriában a 4. helyen végzett. A C-jelű matematikagyakorlatok csapatversenyében, az 5–10. osztályosok körében a 3 dimenzió csapata (Bukor Emőke Zsuzsanna, Fehér Eszter és Ferenczi Bence – mindhárman a VII.N-ből) 1. helyezést, a C-jelű matematikagyakorlatok csapatversenyében, a 11–12. osztályosok körében a πtagoraszi hármas csapata (Kovács Kristóf, Slezák Dóra, Veres Benedek Zoltán – IV.A) 2. helyezést ért el. A díjátadó közben még két előadást hallgathattunk meg, s azt is megtudhattuk, hogy a világ bonyolult, viszont a matematika egyszerű. A napot fogadás zárta, ahol volt lehetőségünk megbeszélni az aznap történt dolgokat szendvics, süti és üdítő társaságában. Ezután elfoglaltuk a szállásunkat, és az élménysorozatot mozival fejeztük be. Másnap ismét érdekfeszítő előadások vártak ránk. Különböző fizikai kísérleteket láthattunk, belemerülhettünk a fejlődő technika világába. A nap végén felüdülésképp ördöglakatokat és különféle játékokat próbálhattunk ki. Ez nagyon jó módja volt a csapatépítésnek és az ismerkedésnek.