A féli iskolafoglalás 45. évfordulója

Köszönettel tartozunk iskolánk volt pedagógusainak, akik a hatalom részéről elszenvedett minden gáncsoskodás, rosszakarat és akadályoztatás ellenére a háború utáni jogfosztottság évei után újraindították és féltőn óvták a magyar iskolát Éberhardon, Félben és abban az időben még Vőkön is.

A 45 évvel ezelőtti események bizonyítják, hogy az összefogásnak különleges ereje van: az akkori bátor szülők nemcsak gyerekeik, de unokáik és dédunokáik anyanyelvi jogaiért is harcoltak. Voltak már iskolánknak komoly hullámvölgyei, de most a 150-es tanulólétszám láttán remélhetjük, hogy az ükunokák is látogatják majd az iskolát, amely az akkori szülők abban a korban szokásos társadalmi munkájával épült.

Hogy az akkori szülők rendkívül bátor tettének emléke fennmaradjon, emléktáblát avattunk, amelyet az alapiskola mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége készíttetett Kállay János anyagi támogatásával, akinek nagyszülei szintén az iskolafoglalók között voltak.

Köszönettel és hálával emlékezünk mindazok bátorságára és elszántságára, akik kiálltak és harcoltak az elnyomás ellen a magyar iskoláért!

Pomichal Mária