Mobil oltópontok a Csallóközben

Bős/ Csallóköznádasd | A Dunaszerdahelyi járásban is elkezdődött a mobil oltás, tegnap Bősön, Csallóköznádasdon, Dercsikán és Felbáron oltották be az érdeklődőket a Covid-19 betegség ellen. Sokakat meggyőzött, hogy nem kell utazni a vakcináért.

Az idősebb, vagy immobilis lakosokon kívül a 70 év felettiek kísérői is megkapták a Pfizer vakcinát. Nagyszombat megye néhány hete hirdette meg a programot, az önkormányzatok folyamatosan felmérték az érdeklődést. Berényi József, a megyei önkormányzat alelnöke lapunknak elmondta, hogy sokan élnek a lehetőséggel, mindenki igyekszik megszólítani a lakosokat. A jelentkezők létszáma a hatékonyság miatt mérvadó, hogy a helyszínre érkező oltócsapat megfelelően kihasználja a rendelkezésre álló időt. Tegnap két mobil oltócsapat érkezett a Dunaszerdahelyi járásba, az egyik Bősön, a másik a három faluban várta az oltásra érkezőket. „A megye kötött szerződést egy orvosi engedéllyel bíró céggel, ők alkotják a mobilcsapatokat.

Az önkormányzatoktól segítséget kértük, az esetleges nyelvi akadályok leküzdésére. Arra kérem az orvosokat, hogy ha tehetik, jelentkezzenek a kihelyezett oltócsapatokba is“ - nyilatkozta Berényi József.

Bősön mintegy nyolcvan hetven évnél idősebb lakos és kísérője regisztrált az oltásra, a városban összesen közel százan jutottak koronavírus elleni vakcinához a kultúrházban kialakított oltóponton. „Megnéztük, hány érintett lakos van a városban, illetve azt is figyelembe vettük, hogy közülük hányan vannak már beoltva. A regisztráltak közel fele kísérő“ - közölte Fenes Iván polgármester.

A város a helyi hangosbemondón, a közösségi portálon, és az interneten is tájékoztatott a lehetőségről. A kultúrházba igyekvők számán is látszott, hogy sikeres volt a mozgósítás. Gyula apjával együtt érkezett az oltásra, azt mondta, korábban még nem regisztrált a vakcinára, ezért örül annak, hogy helyben juthatnak oltáshoz. „Nyáron külföldre készülök, ezért is szükséges lehet az oltás. Apukám már idős, jó, hogy beoltják. Örülök annak, hogy helyben lehetőséget kapunk. Ha az elektronikus váróteremben regisztráltunk volna, akkor nem tudjuk, mikor hívnak be. Így viszont már nyár előtt be leszünk oltva“ - mondta a 42 éves férfi, aki 72 éves apját kísérte a vakcinálásra.

„Átestünk már a betegségen, és nagyon megviselt bennünket, a férjem kórházban is volt.

Amikor lehetőségünk nyílt az oltásra, nem haboztunk, én kísérőként jöttem. A férjem viszont még gyógyszert szed a covid miatt, ezért ő egyelőre nem regisztrálhatott“ - mondta egy várakozó hölgy.

A jelentkezők száma alapján határozzák meg a mobil oltócsapatok harmonogramját. Akik most Bősön kapták meg az első vakcinát, körülbelül négy hét múlva ugyanitt kapják meg a védőoltás második adagját is.

Csallóköznádasdon ötvenhárom embert oltottak be. A megvalósítás ugyan nem volt akadálymentes, de ez sem vette el az önkormányzat kedvét. Bóna Zsuzsa polgármester lapunknak megerősítette, hogy minden jelentkező megkapta a védőoltást.