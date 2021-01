GALÉRIA: Milyen az új Octavia Scout?

Az Octavia Scoutot Szlovákiában csak kombiként, két erős dízelmotorral, négykerék-meghajtással és hétgangos automata DSG-váltóval lehet megvenni. Ezért egyrészt nem kell túl sok időt eltölteni a modellkínálat tanulmányozásával, másrészt viszont valamivel több pénzt is fog kelleni félretenni, ez a járgány ugyanis a legdrágább Octaviák közé tartozik.

A kijelzők világa

Aki még nem ült az Octavia új, aktuális generációjában, annak bizony meg kell tanulnia az egyes vezérlési funkciók kezelését. A legtöbb dolgot a volánon keresztül tudjuk irányítani, így a futurisztikusnak tűnő kormánykerékbe a vártnál több gombot is kellett integrálni.

Az utastérben két kijelző dominál: a 10,25 colos Virtual Cocpit műszeregység, melynek grafikája éles és egyszerű, nekem személy szerint az a változat tetszik a leginkább, amikor kivetíti a háttérbe a navigáció térképét. Ugyancsak a volánról tudjuk beállítani azt, hogy mit mutasson a kijelző jobb és bal része. Az adaptív sebességtartó vezérlőkarját változatlanul a volán mögött helyezték el. A másik kijelző az infotainment rendszer 10 colos szabadon álló képernyője, amely ugyancsak egyszerűen kezelhető, s nincs túlkombinálva, amit mondjuk a volánról nem igazán tudok elmondani. Az utastér egy az egyben minőségi benyomást kelt.

A 4x4 sokat segít

Ami a vezetési élményt illeti, eleinte úgy tűnt, mintha túlzottan dülöngélne az autó, ha nagyobb sebességgel hajtottam végig egy élesebb kanyaron, kifejezetten érezni lehetett, ahogy a karosszéria megdől. Ugyanakkor ennek ellenére sem éreztem azt, hogy a járgány ne lenne stabil, nagyol jól feküdt az úton, s nem tért ki a megadott irányból, ami főként a jól működő négykerék-meghajtásnak köszönhető.

Tán nem kell külön értekezni arról, hogy ez az autó nem terepre, hanem inkább, mint korábban írtam, egyenetlen erdei utakra illik – a rögös földutakon is vigyázni kell arra, hogy ne hajtsanak bele egy traktor által kigyúrt nyomvonalba, hiszen könnyen előfordulhat, hogy végigkarcolják az autó egyébként védett alját. Egy szó mint száz: a rögös utakon is ésszel kell vezetni. A futómű beállításával egyébként egyértelműen az utasok lehető legnagyobb kényelmét akarták elérni. S bár megérzik, ha nagyobb kátyúkon hajtanak át, a macskaköves, vagy befoltozott mellékutakon meglepő kényelmet nyújt az Octavia Scout, helyenként tényleg olyan, mintha csak átsuhanna a kisebb egyenetlenségek felett.

A legerősebb dízel

Ami az erőforrást illeti, a tesztelt járgány a legerősebb, 147 kW és 200 lóerő teljesítménnyel rendelkező dízelmotorral volt felszerelve. A dinamika szempontjából nem lehet kivetnivalóm ellene. Kicsit zavart, hogy padlógáznál késve érkezik meg a reakció, ezt főleg a kereszteződéseken való elindulásnál lehetett érzékelni. Ettől függetlenül a motor együttműködése a hétgangos dupla kuplungos váltóval kifogástalan. A tesztelés során több mint 700 kilométert tettem meg, fele-fele arányban sztrádán és városban. Itt-ott kipróbáltam az agresszívabb gyorsulást és a nagyobb sebességeket, ám az esetek többségében a visszafogott tempót választottam, átlagban 10 km/órával az előírt sebességkorlátozások felett. Az átlagfogyasztás 6,6 liter lett száz kilométeren.

Tehetősebb családoknak

Az Octavia Scout egy jól mutató családi kombi, amellyel a koronavírus-járvány végeztével akár a montenegrói hegyekbe is elmehetnének kirándulni. Ideális választás lehet olyan cégeknek is, amelyek tevékenysége valamilyen módon a természettel, vidékkel van összefüggésben, ami miatt gyakrabban járnak poros, sáros erdei utakon. Az autó ára már kissé elriaszthat, hiszen a legolcsóbb Scout, kétliteres dízelmotorral (110 kW/150 LE), 4x4-es meghajtással és hétgangos automata váltóval 34 900 euróba kerül. Az általunk tesztelt legerősebb dízelmotor alapára 36 290 euró. Ez az összeg még nem tartalmazza például a head-up kijelzőt (665 euró) vagy a nyitható üvegtetőt (1109 euró), a további extra felszereléssel és kiegészítővel együtt aztán a tesztelt járgány ára könnyen túllépheti a 40 ezer eurót. Mindkét motor a klasszikus kombihoz is megrendelhető, a gyengébb esetében Style felszereltségi szintnél az árkülönbség 1650 euró, míg a tesztelt járgány esetében 1520 euró a normál kombi javára. Ha már valaki 30 ezer eurónál többet is kiad egy Octaviáért, neki ez az árkülönbség már nem okozhat gondot, ezért egyértelműen a Scout kivitelezést javasolnám. Minimum azért, mert sokkal jobban néz ki.