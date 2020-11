Matovič bejelentette, hány pozitív személyt sikerült kiszűrni az országos tesztelésen

Matovič megköszönte a hadseregnek, a rendőrségnek, a tűzoltóságnak, az önkénteseknek, az egészségügyi dolgozóknak és az önkormányzatoknak az országos tesztelés végrehajtását.

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter elmondta, szombaton 2,65 millió, vasárnap 950 ezer személyt teszteltek le. A tárcavezető szerint országosan összesen 3,75–3,8 millió közé tehető azoknak a száma, akik nem kaptak kivételt a tesztelés alól, így a 3,6 milliós részvételt óriási sikernek tartja.

A Nagyrőcei, a Selmecbányai, valamint a Rozsnyói járásban volt a legalacsonyabb a fertőzöttek aránya, míg a Csacai, az Ólublói és a Puhói járásban a legmagasabb.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta, aki a mostani hétvégén negatív tesztet kapott, az is tartsa be a járványügyi intézkedéseket, hiszen az antigéntesztek a valódi fertőzöttek megközelítőleg felét tudják kiszűrni. „Így átlagosan minden 45. ember pozitív” – tette hozzá.

A kormányfő arról is beszélt, hogy azokban az északi járásokban, ahol két hete az országos vizsgálatot megelőző, a teljes régiót érintő próbatesztelést tartották, a mostani tesztelési kör során azt találták, hogy a fertőzöttek száma 56 százalékkal esett vissza. Matovič szerint ez azt igazolja, hogy a teljes lakosság tesztelése megfelelő alternatívát nyújt a szigorú lock downnal szemben.