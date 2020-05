Újraéli kamaszkorát és gyerekkorát

A pozsonyi Reiter Éva „nem középiskolás fokon” oktatja a német nyelvet, de ennél is jobban élvezi az idegenvezetői munkát, amit később kezdett el. Jelenleg kisfiával, Marcival van otthon, aki egy vele született szindróma miatt fokozott figyelmet igényel. A versek is végigkísérték az életét, néha erőteljesebben, máskor csak a háttérből. A kamaszkori terelgetés családon belül zajlott: Ady-rajongó édesapja, a hegedűművész Reiter István gyakran idézgetett kedvenc költőjétől.

„A mai napig megmaradt bennem, ahogy szavalja, hogy Jöttem a Gangesz partjairól, / Hol álmodoztam déli verőn, / A szívem egy nagy harangvirág. / S finom remegések: az erőm. Talán akkor csodálkoztam rá először a költészetre, amikor elképzeltem ezt a gyönyörű képet. Aztán tizenhat éves koromban anyukám, Lelkes Júlia, aki rádiós volt, elvitt Jordán Tamás József Attila-estjére. Ez még a rendszerváltás előtt történt, akkoriban sok színvonalas irodalmi estet rendeztek Pozsonyban. A Stefánia kávéházban a csilláron is lógtak, és én fél méterre ültem Jordán Tamástól, aki teljesen elvarázsolt. Ott kuksolhattam a sarokban akkor is, amikor anyukám interjút készített vele, szóval nem is tudom, hogy a költő volt-e rám nagyobb hatással aznap este, vagy a verseit tolmácsoló színész. Később Cserhalmi György József Attila-lemezét is rongyosra hallgattam, aki szintén karizmatikus személyiség. Nem lényegtelen, hogy ki által, milyen formában jut el az emberhez a költészet” – emlékszik vissza Éva, aki a most választott Kányádi-verset is személyes élmények által szerette meg. „Tizenöt éves koromban voltam először táncházban az őrsújfalui művelődési táborban, ahonnan már a széki táncokkal megfertőzve jöttem haza. Ősszel a barátnőimmel jelentkeztem az Ifjú Szivekbe, és tizennyolc éves koromig néptáncoltam. Ebben az időszakban hallottam először a Fekete-piros című verset a tévében, szintén Cserhalmi előadásában. Mélyen megérintett, mert az elsődleges mondanivaló mellett felfedeztem benne a zene lüktetését, a tánc ritmusát, mindazt, amit rendszeresen megéltem a tánccsoportban. Úgy éreztem, közöm van ehhez a vershez. Akkoriban ástam bele magam az erdélyi népi kultúrába, megismertem az egyes tájegységek táncait, tudtam, mi honnan származik, szóval életem egyik meghatározó kulturális élményét kaptam.”

Rainer Maria: Rilke Őszi nap Uram: itt az idő. Oly hosszú volt a nyár.

A napórán fektesd el hosszú árnyad

s engedd az orkánt a pusztára már.

Még csak néhány kövér gyümölcsöt éressz,

adj nékik még két délies napot,

hogy belük napfénytől lenne édes,

míg a tüzét borrá változtatod.

Kinek nincs háza, annak sose lesz tán,

ki egyedül van, egyedül marad,

hosszú leveleket ír és olvas eztán,

vagy bús allékban járkál hallgatag

s bámulja a fakó napsugarat.

Kosztolányi Dezső fordítása

Éva olyannyira megszerette az irodalmat, hogy magától értetődő volt: magyar szakra jelentkezik a Comenius Egyetem bölcsészkarán. Az évek alatt azonban fokozatosan másik választott szakja, a német került előtérbe. Egy évre meg is szakította tanulmányait, hogy Bécsbe mehessen tökéletesíteni a nyelvtudását. Miután visszatért, az évfolyam sztárja lett, kevesen beszéltek nála jobban németül a diákok közül. És ez a sikerélmény arra ösztönözte, hogy szakdolgozatát is Bécsben írja meg. Ott került közel Rilke költészetéhez, szintén egy „közvetítő” által. „Lou Andreas-Salomé volt a szakdolgozatom témája, egy rendkívül intelligens nő, aki évtizedekkel megelőzte korát. Rilke múzsája, ösztönzője, szerelme volt. Korábban Nietzsche is feleségül akarta venni, de ő kikosarazta a nagy filozófust. Később Freud tanítványa lett, pszichoanalízissel foglalkozott. Az első nők egyikeként járt egyetemre Svájcban, ahol ez már lehetséges volt, és ahová Pétervárról érkezett. Oroszul tanította Rilkét, hogy eredetiben olvashassa a klasszikusokat, elkísérte őt Oroszországba, ahol Tolsztojjal is találkoztak. Szemléletével, világképével nagy hatással volt a nála közel tizenöt évvel fiatalabb költőre.”

Kányádi Sándor: Fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a

kolozsvári Malomárok és Telefonpalota

közti járdaszigetről az ezerkilencszáz-

hatvanas-hetvenes esztendőkben csütörtök

és vasárnap délutánonként.

Fekete-piros csütörtök

és vasárnap délután

– amikor kimenős a lány –,

fekete-piros fekete

táncot jár

a járda szöglete.

Akár a kéz, ha ökölbe kékül.

Zeneszó, énekszó nélkül.

Egy pár lány, két pár lány

fekete-piros fekete

táncot jár.

Kolozsvári telefonház,

száz az ablak, egyen sincs rács,

ki-bejár a világ rajta,

de azt senki sem láthatja.

Egy pár lány, két pár lány

fekete-piros fekete

táncot jár.

A magnó surrog így,

amikor hangtalan másol.

Sír a csizma, sír

a szédítő tánctól:

tatár öröm, magyar bánat,

megszöktették a rózsámat.

Ha megnyerte, hadd vigye!

Fekete-piros, fekete

táncot jár

a járda szöglete.

Mintha tutajon, billegőn,

járnák süllyedő háztetőn,

alámerülő szigeten,

úszó koporsófödelen.

Fejük fölött neon-ág,

csupa világ a világ!

Ecet ég a lámpában,

ecet ég a lám-pá-ban.

Anyám, anyám, édesanyám,

gondot mért nem viselsz reám.

Föl-föllobban

egy-egy dallam,

– amit talán csak én

a botfülű hallhatok,

akiben kézzel-lábbal

mutogatnak a dallamok, –

föl-föllobban

egy-egy dallam,

s mint a gyertya a huzatban

kialszik.

Szamos partján mandulafa

virágzik;

fekete-piros, fekete

táncot jár

a járda szöglete.

Körbe-körbe

majd pörögve

majd verődve

le a földre

föl az égre

szembenézve

sose félre:

egy pár lány, két pár lány

fekete-piros fekete

táncot kár.

Honnan járják, honnan hozták,

honnan e mozdulat-ország?

Szétlőtt várak piacáról,

csűrföldjéről, még a sátor

vagy a jurta

tüze mellől, röptette föl

a csípők, a csuklók, térdek

katapultja?

Vagy régebbről, húszezerből?

Még a nyelv előtti ködből

teremti újra – az ösztön?

Akár a szemek mandula-

metszését az anyaméh

szent laboratóriuma?

Honnan járják,

honnan hozták?

Honnan e mozdulat-ország?

S milyen titkos adó-vevők

fogják, folyton sugározván,

az egyazon vér és velő

hullámhosszán?

Akár a kéz, ha ökölbe kékül.

Zeneszó, énekszó nélkül.

Egy pár lány, két pár lány

fekete-piros-fekete

táncot jár.

A magnó surrog így.

S amit ha visszajátszol?

Koporsó és Megváltó-jászol.

Nem tudni, hogy az 1902-ben született Őszi nap gondolatiságát mennyire befolyásolta Lou Andreas-Salomé, de a versben, főleg annak második részében némi Nietzsche-hatás fedezhető fel. A költő ekkor még nincs harmincéves, hét éve ismeri a karizmatikus asszonyt, aki elsőként kezdte őt Rainernek hívni a René helyett. Az itt közölt fordítás Kosztolányi Dezsőé, ez Reiter Éva kedvence az interneten fellelhető huszonhatból. Érdekesség, hogy Kányádi Sándor is lefordította ezt a verset, amely egyszerű nyelvezetű, rövid, és látszatra könnyen átültethető magyarra. De a mögöttes tartalom, a szerző létfilozófiája Kosztolányi nyelvén érvényesül leginkább – állítja Éva, aki szerint Rilke itt annyira friss, mai hangon szól hozzánk, mintha egy kortárs költőt olvasnánk. És könyörtelenül konkrét: jön az ősz, és nem lesz feltámadás. Ez nem a termékenység évszaka, hanem az elmúlásé, az ember pedig magára marad a legvégén. „Szerintem Rilkénél az istenkeresés leginkább kapaszkodók keresése, a bizonyosság, a megnyugvás felé vezető út” – véli Éva.

Amikor Bécsből hazajött, nem az addigi csoporttársaival folytatta az egyetemet, hanem egy évfolyammal lejjebb, és az évhalasztásnak egy meghatározó barátot köszönhet: Vojtek Sándort, a későbbi legendás irodalomtanárt, aki rövid földi élete során sokakat „megfertőzött” lelkesedésével és alaposságával. Éva szerint ő afféle nem hivatalos tanársegéd volt a pozsonyi magyar tanszéken azok számára, akiket bizalmába fogadott. „Vele meg lehetett vitatni a verseket, egyszerre volt segítőkész és kíváncsi mások véleményére. Fontosnak tartotta, hogy mindent eredetiben olvasson el. Rilkéről is sokat beszélgettünk, tulajdonképpen Sanyinak köszönhetem, hogy ennyire közel kerültem a költészetéhez.”.

Éva az egyetem után németnyelvtanár lett, és elért a szakma csúcsára: az Osztrák Intézetben, majd tíz éven át a Goethe Intézetben dolgozott, nálunk ezek a legjobb nyelviskolák. „Az ottani módszertan különbözik a tájainkon elterjedt konzervatív, száraz nyelvoktatástól. Külön képzéseket kaptunk, hogy játékosabban tudjuk átadni a tananyagot. Sokat köszönhetek a Goethe Intézetnek, de az is tény, hogy közben fokozatosan egyre távolabb kerültem a magyar irodalomtól és magától a nyelvtől is. Német kollégáim voltak, sokat dolgoztam, igyekeztem mindig a maximumot nyújtani, tulajdonképpen taposómalomban éltem. Amikor később letettem az idegenvezetői szakvizsgát, és elkezdtem turistacsoportokat vezetni Pozsonyban, szintén csaknem teljesen németül zajlott az életem. Élveztem azt a munkát, talán még jobban, mint a tanítást. Ebből a burokból csak akkor szakadtam ki, amikor megismertem a későbbi férjemet, Jakubecz Lászlót. Ő rádiós szerkesztőként dolgozik, egyébként diplomás színész, és néhány évvel ezelőtt csinált egy József Attila-estet, később édesapámmal közösen egy Ady-estet. Mindkét műsor születését végigkövettem a háttérből, és visszataláltam a csodálatos magyar költészethez. A férjemnek köszönhetően újraélem a kamaszkoromat, a kisfiamnak köszönhetően pedig a gyerekkoromat, amikor nekem olvastak fel verseket.”

Marci négyéves múlt, és különleges törődést igényel, mivel Down-szindrómával született. „Az ilyen gyerekek többségének fejlett az érzelmi intelligenciája, különösen vonzódnak a művészetekhez, és rajta is azt látom, hogy imádja, ha népdalokat énekelek neki, vagy ha felolvasok, mondjuk Weöres Sándortól. Lelkesen dobolja a ritmust, ismétli az egyes szótagokat, és gyakran ő kéri, hogy olvassak. Bettes István Tio-tio-tio-tinx című kötetét azért szereti, mert tele van hangutánzó szavakkal és szép képekkel. Varró Dániel is nagy kedvence, több szót konkréten az ő gyerekverseinek köszönhetően tanult meg, annyit mondogattam neki ezeket a ritmikus, kedves kis szövegeket. Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a költészet csodákra képes.”