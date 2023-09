Új albumot izzít a Rolling Stones

A nyolcvan év körüli tagokból álló zenekar stílszerűen a Hackney Gazette nevű kis londoni újságban jelentette be a lemez megjelenését egy többé-kevésbé burkolt hirdetés formájában. A beavatatlanok számára az egész csak egy szeptemberben megnyíló üzletről szóló hirdetésnek tűnik, azonban a szövegben több utalás is található a zenekar híres dalaira. A hirdetésben olvasható például, hogy egy „Barátságos csapat elégedettséget/kielégülést ígér (angolul Satisfaction). Amennyiben azt mondod, hogy adj menedéket (Gimme Shelter), akkor megjavítjuk törött (Shattered) ablakaidat” – utalva a zenekar (I Can't Get No) Satisfaction, Gimme Shelter és Shattered című szerzeményeire. Ugyanakkor az i betűn a (Hackney) Diamonds felirat felett a legendás zenekar logója, (női ajkak és nyelv) van feltüntetve. A Diamonds szó pedig utalás a Rolling Stones tavaly Madridban elkezdődött 60 éves jubileumi turnéjára.

Mivel Mick Jagger és csapata legutóbbi, Blue & Lonesome című 2016-ban megjelent stúdióalbumán (amelyről annak idején mi is írtunk kritikát) örökzöld bluesdalokat dolgozott fel, a 2005-ös A Bigger Bang óta ez lesz az első alkalom, hogy új dalokból álló anyagot jelentetnek meg. Ráadásul először adnak ki bármit dobosuk, Charlie Watts két évvel ezelőtti halála óta.

A szeptemberben megjelenő lemezen sokak meglepetésére az egykori nagy rivális, a Beatles tagja, Paul McCartney is közreműködik – egy dalban basszusgitározik. A dobsávokat részben a Rolling Stones jelenlegi turnédobosa, Steve Jordan játszotta fel, de a New Musical Express szerint Charlie Watts halála előtt készült felvételek is hallhatók lesznek majd rajta.