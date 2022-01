Új albumot ígér a Guns N' Roses gitárosa

Új albumon dolgozik a Guns N' Roses, és Slash szerint hamarosan meg is jelentetik. Az ikonikus amerikai rockbanda gitárosa a Classic Rock magazinnak beszélt arról, hogy „egy egész lemeznyi új dalt” készülnek kiadni idén.

Los Angeles | Új albumon dolgozik a Guns N' Roses, és Slash szerint hamarosan meg is jelentetik. Az ikonikus amerikai rockbanda gitárosa a Classic Rock magazinnak beszélt arról, hogy „egy egész lemeznyi új dalt” készülnek kiadni idén.

Tavaly augusztusban, illetve szeptemberben már megjelentettek két dalt (Absurd, Hard Skool), amelyek egy ideje keringtek az interneten különböző koncertverziókban, és még a zenekar 2008-as utolsó nagylemezéről, a Chinese Democracyról maradtak le. Valójában ennél is korábban, 2001-ben születtek más címmel, és a mostani felállásban átdolgozták őket. Ezek voltak az első felvételek, amelyeken 28 év után ismét együtt hallható Axl Rose énekes, Slash és Duff McKagan basszusgitáros. Utóbbi két zenész 2016-ban csatlakozott újra a Guns N' Roseshoz, miután 1993-as stúdióalbumuk, a The Spaghetti Incident? után távoztak.

McKagan már 2019-ben említette egy interjúban, hogy az újraegyesült Guns 'n' Roses egy albumon dolgozik, de azt is hozzátette, hogy nincs semmilyen ütemtervük, nem sietik el a dolgokat, és az a legfontosabb számukra, hogy újra élvezik a közös munkát.

Úgy tűnik, a pandémia alatt sokat haladt előre a projekt. „Új Guns N' Roses anyag várható, méghozzá belátható időn belül. De valószínűleg mindaddig nem fogunk kiadni róla semmit, amíg az egész lemezt el nem készítjük” - árulta el Slash, hozzátéve, hogy elégedett az eddig felvett anyaggal.

A csapathoz közeli források az utóbbi évek során többször felvetették, hogy Axl Rose legalább két albumnyi kész dalt őriz a fiókjában, amelyek egy részét gyakorlatilag azonnal ki lehetne adni, illetve, hogy Slash és Duff ezekhez a dalokhoz teszi majd hozzá a saját ötleteit. A zenekar eredetileg 2020 késő tavaszán tervezte folytatni minden idők harmadik legsikeresebb turnéját, a közel 5,4 millió nézőt vonzó Not In This Lifetime-ot, a pandémia miatt azonban nyár derekáig vesztegelni kényszerültek. A friss európai kezdődátum jelen állás szerint 2022. június 4-e, Lisszabon. Hozzánk legközelebb július 13-án, a bécsi Ernst Happel Stadionban játszik majd a zenekar.