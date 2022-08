Taylor Swift kapta az idei MTV Video Music Awards legrangosabb díját

A 32 éves amerikai énekesnő az All Too Well (Taylor's Version) című 2012-es dalának tízperces klipjével a legjobb hosszú formátumú videó és a legjobb rendezés kategóriában is tarolt. Köszönőbeszédében elmondta, hogy októberben új albummal rukkol elő.

Harry Styles Harry's House című albumával az év albuma díjat vihette haza, miközben az év daláért járó trófea Billie Eilish-é lett Happier Than Ever című számáért. Jack Harlow és Lil Nas X több díjat begyűjtött, egyebek között a legjobb együttműködésért járót az Industry Babyvel. Bad Bunny, Dove Cameron, Nicki Minaj, Lizzo és a Maneskin nevű olasz rockbanda is a díjazottak között volt.

Minaj vehette át a Michael Jackson Video Vanguard Award nevű különdíjat. A trófeát Michael Jackson emlékére adják át, aki úttörő volt a videoklipek készítésében.

A VMA díjkiosztójára először 1984-ben került sor. A rajongók online szavazhatnak kedvenceikre. A trófea egy apró asztronautát ábrázol a Holdon, aki egy MTV feliratú zászlót tart a kezében.