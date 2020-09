Sokszínűség jellemzi a Booker-díj idei jelöltjeit

A The Guardian a listát „a díj történetében a legsokszínűbb felhozatalnak” nevezte, és kiemelte, hogy a szerzők közül csak ketten fehérek. A jelöltek között négy elsőkönyves szerző van.

Az 50 ezer fontos fődíjért folyó versenybe egy zimbabwei, egy etióp-amerikai, egy skót-amerikai és három amerikai író jutott be. A döntősök között van Diane Cook a The New Wilderness, Tsitsi Dangarembga a This Mournable Body, Avni Doshi a Burnt Sugar, Maaza Mengiste a The Shadow King, Douglas Stuart a Shuggie Bain és Brandon Taylor a Real Life című könyvvel.

A brit Hilary Mantel, aki korábban kétszer is elnyerte a Booker-díjat, ezúttal lemaradt a listáról, bár Thomas Cromwellről szóló trilógiájának utolsó kötete még szerepelt a díjesélyesek hosszú listáján.

A díjról döntő zsűri elnöke, Margaret Busby elmondta, hogy a szűkített listára került hat regény „váratlanul jött össze, hangjuk és szereplőik a zsűri minden tagjában visszhangot keltettek, noha nagyon különbözőek”.

Mint kifejtette, a művek között van olyan, amely egy, a nyolcvanas években a glasgow-i munkáskörnyezetben felnövő különös gyermekről szól. Egy másik hőse egy nő, aki Zimbabwében küzd posztkoloniális rémálommal. Máshol egy férfit ismerünk meg, aki egy egyetemi kampuszon harcol a rasszizmus ellen. Az egyik regényben egy nő idősödő anyjával vág keresztül Indián, és a nők erejét mutatja az a regény is, amelyben a harmincas évek Etiópiájában egyszerű emberek kelnek fel, hogy megvédjék az országukat a betolakodókkal szemben.

Tavaly Margaret Atwood A testamentumért és Bernardine Evaristo a Girl, Woman, Other című regényéért megosztva kapta a Booker-díjat. Az idei nyertest november 17-én jelentik be.